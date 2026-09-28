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Yüzyıllık sır çözülüyor mu? Nuh'un Gemisi'nin altında 'insan yapımı' gizemli boşluklar bulundu!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 11:51
Yüzyıllık sır çözülüyor mu? Nuh'un Gemisi'nin altında 'insan yapımı' gizemli boşluklar bulundu!
Ağrı'daki efsanevi Nuh'un Gemisi kalıntılarında yapılan son jeofizik taramaları bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Yerin metrelerce altında doğal olmayan geometrik şekiller ve insan yapımı olduğu düşünülen devasa tüneller tespit edildi. Sırrı çözecek 300 kritik numune laboratuvara gönderildi.