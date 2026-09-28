Yüzyıllık sır çözülüyor mu? Nuh’un Gemisi’nin altında ’insan yapımı’ gizemli boşluklar bulundu!

Numunelerin analiz edilmek üzere Ankara Üniversitesi'ndeki laboratuvara gönderildiğini aktaran Jones, toprak analizlerinin kış boyunca devam edeceğini ve sonuçların bilimsel yöntemlerle değerlendirileceğini ifade etti. Jones, 2024 yılında emekli Türk jeolog Dr. Salih Bayraktutan ile yapılan toprak araştırmasına da değindi. Bu çalışmada gemi şeklindeki oluşumun içerisinde, dış bölgeye göre üç kat daha fazla organik madde tespit edildiğini ileri süren Jones, bulgunun dikkat çekici olduğunu ancak kesin değerlendirme için daha kapsamlı analizlere ihtiyaç bulunduğunu söyledi.