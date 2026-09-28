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Giriş Tarihi: 28.09.2026 11:51

Yüzyıllık sır çözülüyor mu? Nuh'un Gemisi'nin altında 'insan yapımı' gizemli boşluklar bulundu!

Ağrı'daki efsanevi Nuh'un Gemisi kalıntılarında yapılan son jeofizik taramaları bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Yerin metrelerce altında doğal olmayan geometrik şekiller ve insan yapımı olduğu düşünülen devasa tüneller tespit edildi. Sırrı çözecek 300 kritik numune laboratuvara gönderildi.

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Recep ÇİRİK
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Yüzyıllık sır çözülüyor mu? Nuh’un Gemisi’nin altında ’insan yapımı’ gizemli boşluklar bulundu!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yürütülen Nuh'un Gemisi Araştırma Projesi kapsamında Durupınar bölgesindeki çalışmalar sürdürülüyor.Araştırma ekibinde yer alan Amerikalı araştırmacı Andrew Jones, bölgedeki son çalışmalar ve elde edilen bulgulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüzyıllık sır çözülüyor mu? Nuh’un Gemisi’nin altında ’insan yapımı’ gizemli boşluklar bulundu!

"YER ALTINDA OLASI BOŞLUKLAR TESPİT EDİLDİ"

Jones, 1990'lı yılların başından itibaren Durupınar bölgesine ilgi duyduğunu, 1997'de ilk kez bölgeye geldiğini ve sonraki yıllarda araştırmalar kapsamında alanda incelemeler yaptığını söyledi. Bu yıl ABD'den bir radar uzmanının da çalışmalara dahil edildiğini belirten Jones, gerçekleştirilen jeofizik araştırmalarda yer altında çeşitli anomaliler ve olası boşluklar tespit edildiğini ifade etti. Radar çalışmalarında dik açılar, olası tüneller ve zeminleri temsil edebilecek katmanların belirlendiğini aktaran Jones, bazı bilim insanları ve jeofizikçilerin söz konusu yapıların insan eliyle oluşturulmuş olabileceğini değerlendirdiğini söyledi.

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Yüzyıllık sır çözülüyor mu? Nuh’un Gemisi’nin altında ’insan yapımı’ gizemli boşluklar bulundu!

Jones, radar verilerinin farklı derinliklerde boşluklara işaret ettiğini belirterek, bu alanların niteliğini belirlemek amacıyla karot sondajı yapılmasına karar verildiğini kaydetti. "Bu boşluklara ulaşabilirsek içlerinde ne olduğunu görmeyi amaçlıyoruz" diyen Jones, sondaj çalışmalarında farklı derinliklerden numuneler alındığını belirtti. Bir noktada 18 metreye kadar inildiğini ifade eden Jones, diğer sondaj noktalarında ise 5, 6, 7 ve 8 metre derinliklerden örnekler çıkarıldığını söyledi.

Yüzyıllık sır çözülüyor mu? Nuh’un Gemisi’nin altında ’insan yapımı’ gizemli boşluklar bulundu!

300'ÜN ÜZERİNDE NUMUNE LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Araştırmanın temel amaçlarından birinin yer altında organik madde, ahşap kalıntıları veya insan ve hayvan faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bulgunun bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak olduğunu belirten Jones, sondajlar sonucunda 300'ün üzerinde materyal örneği elde edildiğini bildirdi.

Yüzyıllık sır çözülüyor mu? Nuh’un Gemisi’nin altında ’insan yapımı’ gizemli boşluklar bulundu!

Numunelerin analiz edilmek üzere Ankara Üniversitesi'ndeki laboratuvara gönderildiğini aktaran Jones, toprak analizlerinin kış boyunca devam edeceğini ve sonuçların bilimsel yöntemlerle değerlendirileceğini ifade etti. Jones, 2024 yılında emekli Türk jeolog Dr. Salih Bayraktutan ile yapılan toprak araştırmasına da değindi. Bu çalışmada gemi şeklindeki oluşumun içerisinde, dış bölgeye göre üç kat daha fazla organik madde tespit edildiğini ileri süren Jones, bulgunun dikkat çekici olduğunu ancak kesin değerlendirme için daha kapsamlı analizlere ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Yüzyıllık sır çözülüyor mu? Nuh’un Gemisi’nin altında ’insan yapımı’ gizemli boşluklar bulundu!

NİHAİ RAPOR GELECEK YIL HAZIRLANACAK

Durupınar oluşumunun uzun yıllardır Nuh'un Gemisi ile ilişkilendirildiğini belirten Jones, bölgenin kutsal metinlerde anlatılan coğrafyayla bağlantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Jones, İncil'de geminin Ararat Dağları'na, Kur'an-ı Kerim'de ise Cudi'ye indiğinin belirtildiğini, araştırma alanının Ağrı Dağı'nın yaklaşık 30 kilometre güneyinde bulunduğunu söyledi. Araştırma ekibinin elde edilen verileri bir arada değerlendirerek bilimsel sonuçlara ulaşmayı amaçladığını ifade eden Jones, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve proje başkanı Prof. Dr. Cenker Atilla tarafından gelecek yaz başına kadar nihai rapor hazırlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Yüzyıllık sır çözülüyor mu? Nuh’un Gemisi’nin altında ’insan yapımı’ gizemli boşluklar bulundu!

"YÖRE HALKININ MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN MEMNUNUM"

Jones, 1997'den bu yana bölge halkıyla yakın ilişkiler kurduğunu belirterek yöre insanının misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Araştırmalara destek veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne, Türkiye'den ve yurt dışından çalışmalara katkı sunan bilim insanlarına teşekkür eden Jones, proje başkanı Prof. Dr. Cenker Atilla'nın gerekli izinlerin alınması ve araştırmaların yürütülmesindeki katkısının önemli olduğunu ifade etti.

#AĞRI

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