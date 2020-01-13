Zalim İstanbul Ceren'i Bahar Şahin geçmişi ile şaşırttı! Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Bahar Şahin geçmişte meğer...

Zalim İstanbul 26. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Zalim İstanbul'un 26. bölümü ile geçmişle ilgili ikinci sır açığa mı çıkıyor? Deneyimli oyuncuların yanı sıra genç oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Zalim İstanbul'da iki kız kardeş olan Ceren ve Cemre özellikle sosyal medyada da çok konuşulan isimlerden oldu. Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin kaç yaşında? Güzel oyuncu Bahar Şahin hakkında birçok sorunun cevabı hayranları tarafından merak ediliyor. Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'in eski sevgilisini öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. Peki Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'in eski sevgilisi olan fenomen şarkıcı kim? İşte duyanların şaşkınlıklarını gizleyemediği 22 yaşındaki güzel oyuncu Bahar Şahin'in eski sevgilisi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...