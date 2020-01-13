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  • Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı çok konuşuldu! Bakan dönüp bir daha baktı!

'nun yeni imajı çok konuşuldu! Bakan dönüp bir daha baktı!

ile 'nun evliliğinden olan kızları , annesi Hülya Avşar gibi her yaptığı ile kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi magazin gündeminde sıkça kendilerinden söz ettirmeyi başarıyor. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alattin Kadayıfçıoğlu'nun annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu için düzenlenen sürpriz yaşgünü partisine katılmıştı. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşkı evliliğe doğru giden Zehra Çilingiroğlu'na annesi Hülya Avşar'dan veto geldi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, 21 yaşındaki kızının Alaattin Kadayıfçıoğlu ile geçen yıl başlayan aşkının nikah masasına taşınma ihtimalinin önüne şu sözlerle engel oldu. "Zehra daha okuyor. Ben gençlerin erken evlenmelerini doğru bulmuyorum. Bana sorduğunda okulunu, yüksek lisansını bitirmesini söylüyorum. Önce hayatını yoluna koymalı; çünkü daha sonra çocuk, insanın hayatının çoğunu alıyor." Zehra Çilingiroğlu imaj değiştirdi. Zehra Çilingiroğlu, saç rengini değiştirdi. Zehra Çilingiroğlu'nun imajı takipçilerini ikiye böldü. Çilingiroğlu siyah saçlarını değiştirerek, bakır renge boyattı. 22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun imajı çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 13.01.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 11:13
Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı çok konuşuldu! Bakan dönüp bir daha baktı!

Zehra'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları Zehra'nın yeni imajını beğenirken bazıları ise bu tarzı 'na yakıştırmadığını dile getirdi. Kimisi beğendi kimisi beğenmedi. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun yeni görüntüsüne gelen yorumlardan bazıları: Rengi kötü, modeli güzel, çok olgun göstermiş yeni saç modeli, rengi olmamış, kendisi çok güzel gibi yorumlar geldi. İşte merak edenler için Zehra Çilingiroğlu ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…

Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı çok konuşuldu! Bakan dönüp bir daha baktı!

FAHRİYE EVCEN

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Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı çok konuşuldu! Bakan dönüp bir daha baktı!
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Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı çok konuşuldu! Bakan dönüp bir daha baktı!
Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı çok konuşuldu! Bakan dönüp bir daha baktı!
Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı çok konuşuldu! Bakan dönüp bir daha baktı!

EMINA JAHOVIC

Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı çok konuşuldu! Bakan dönüp bir daha baktı!
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