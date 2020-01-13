Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı çok konuşuldu! Bakan dönüp bir daha baktı!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden olan kızları Zehra Çilingiroğlu, annesi Hülya Avşar gibi her yaptığı ile kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu magazin gündeminde sıkça kendilerinden söz ettirmeyi başarıyor. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alattin Kadayıfçıoğlu'nun annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu için düzenlenen sürpriz yaşgünü partisine katılmıştı. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşkı evliliğe doğru giden Zehra Çilingiroğlu'na annesi Hülya Avşar'dan veto geldi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, 21 yaşındaki kızının Alaattin Kadayıfçıoğlu ile geçen yıl başlayan aşkının nikah masasına taşınma ihtimalinin önüne şu sözlerle engel oldu. "Zehra daha okuyor. Ben gençlerin erken evlenmelerini doğru bulmuyorum. Bana sorduğunda okulunu, yüksek lisansını bitirmesini söylüyorum. Önce hayatını yoluna koymalı; çünkü daha sonra çocuk, insanın hayatının çoğunu alıyor." Zehra Çilingiroğlu imaj değiştirdi. Zehra Çilingiroğlu, saç rengini değiştirdi. Zehra Çilingiroğlu'nun imajı takipçilerini ikiye böldü. Çilingiroğlu siyah saçlarını değiştirerek, bakır renge boyattı. 22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun imajı çok konuşuldu.