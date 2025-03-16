Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
09:18
Zembilli dizisinin yıldız oyuncusundan dikkat çeken açıklama! "Aslında ben şöhrete alışamadım..."
'Zembilli' dizisinin önemli karakterlerinden 'Tarık'ı canlandıran Yalçın Hafızoğlu ile dizi serüvenini, karakterine bakışını konuştuk. 'Tarık' karakteri gibi parayı önemseyen biri olmadığını söyleyen Hafızoğlu, "Tarık' gibi kısa yoldan para bulma derdinde değilim. Gereksiz para harcamayı da sevmem. Şöhrete alışamadım, rutinlerimi özlüyorum" diyerek paranın mutlulukla bir ilgisi olmadığını söylüyor