Zembilli dizisinin yıldız oyuncusundan dikkat çeken açıklama! "Aslında ben şöhrete alışamadım..."

İSTANBUL'U ÇOK ÖZLEDİM

Zembilli dizisinde size cazip gelen şey neydi?

Alışılagelmiş dramalardan olmayışı ilk cezbeden unsurdu diyebilirim. Bir köyde/kasabada 4-5 arkadaşın başından geçen olayları anlatan ve sıradan insanların basit dertleriyle dertlenen, küçük şeylerle mutlu olabilmeyi beceren insanların hikayesi olması beni kendisine çekti. Hayatın içinden bir konusu var. Sıra dışı entrikalar, olağan dışı aile ilişkileri gibi durumlar veya günlük hayatta başımıza gelmesi mümkün olmayan olayları izlettirme çabası gibi bir niyet bizim dizimizde yok. Olsa da bu gibi durumları çok hızlı bir şekilde tıpkı hayatta verdiğimiz tepki kadar bir yerden inceleyip geçiyoruz. Sırf dizi yapıyoruz ve belli bir minütajı yakalamamız lazım diye konuları uzatmak gibi bir derdimiz yok. Ya da abartılı bir yerden durumları ele almak gibi bir derdimiz yok. Bu ve bunun gibi nedenler benim diziyi seçmemde etkili oldu.

Şehir dışındasınız. İstanbul'u özlediniz mi yoksa oradaki sakinlik iyi mi geldi?

Sakinlik iyi geldi tabi ama İstanbul'u - Kadıköy'ü, ailemi, arkadaşlarımı, işlerimi, Fenerbahçe maçlarına gitmeyi, ne bileyim Moda Sahil'de oturmayı, çay içmeyi, Alkera ile provadan sonra yemek yemeyi, sokaktaki adamla "Scooter'ı niye buraya park ettin" diye tartışmayı, gece yarısı komşudan gelen müziği duvara vurarak susturmayı, normal bir günü çok özledim. Aslında şöhrete alışamadım. Rutinlerimi, hayatımın sıradanlığını çok özledim. Gerçi her hafta 1-2 gün yine İstanbul'dayım ama çok hızlı bir şekilde işlerimi halletmem gerektiği için zamanım oradan oraya koşuşturmakla geçiyor. İl dışı işlerin bir artısı da bu sanırım. Elimizdekinin kıymetini bilmemiz adına güzel bir deneyim. Yoksa ben bir dönem Kaş' ta yaşadım. Hala tatil için tercihim kamp yapmaktır. Sakinlik güzel ama insanı insan yapan şeyler seninle birlikteyse güzel. Ne tamamen burası ne de her gün İstanbul. Sanırım önemli olan bu dengeyi yakalayabilmek.