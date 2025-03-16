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Haberler Galeri Zembilli dizisinin yıldız oyuncusundan dikkat çeken açıklama! "Aslında ben şöhrete alışamadım..."
Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 09:18

Zembilli dizisinin yıldız oyuncusundan dikkat çeken açıklama! "Aslında ben şöhrete alışamadım..."

'Zembilli' dizisinin önemli karakterlerinden 'Tarık'ı canlandıran Yalçın Hafızoğlu ile dizi serüvenini, karakterine bakışını konuştuk. 'Tarık' karakteri gibi parayı önemseyen biri olmadığını söyleyen Hafızoğlu, "Tarık' gibi kısa yoldan para bulma derdinde değilim. Gereksiz para harcamayı da sevmem. Şöhrete alışamadım, rutinlerimi özlüyorum" diyerek paranın mutlulukla bir ilgisi olmadığını söylüyor

İLKER GEZİCİ
Zembilli dizisinin yıldız oyuncusundan dikkat çeken açıklama! Aslında ben şöhrete alışamadım...

ATV'nin yeni dizisi 'Zembilli', tarihi atmosferi ve sürükleyici hikâyesiyle dikkatleri üzerine çekerken, Yalçın Hafızoğlu da dizide canlandırdığı karakterle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Hafızoğlu ile 'Zembilli' serüvenini, karakterine bakışını ve projeye dâhil olma sürecini konuştuk. 'Tarık' karakteri gibi parayı önemseyen biri olmadığını söyleyen Hafızoğlu, "Tarık gibi kısa yoldan para bulma derdinde değilim. hoyrat biri değilim. Gereksiz para harcamayı sevmem. Para benim için sonuç" diyerek paranın mutlulukla bir ilgisi olmadığını savundu.

Zembilli dizisinin yıldız oyuncusundan dikkat çeken açıklama! Aslında ben şöhrete alışamadım...

Yeniden atv ekranlarında seyirci karşısına çıkıyorsunuz. Atv izleyicisiyle aranızda iyi bir bağ olduğunu düşünüyorum. Çok seviyorlar sizi, siz ne düşünüyorsunuz?
Zembilli ATV ekranlarındaki dördüncü işim. Daha önce 5 sezon EDHO ve toplam 1 sezon diyebileceğim şekilde Yalnız Kurt ve Kör Nokta projeleri ile yer aldığım bir kanal. EDHO uzun soluklu olduğu için şanslıydım ve izleyenlerle güzel bir bağ kurabilmiş oldum. Bunda tabi A2' de tekrar yayınlarının olmasının da payı büyük. Zembilli dizisine kadar çoğu izleyen "Hızır Ali" veya "maviş" diye seslenirken artık "Tarık" veya "Veterinerim" şeklinde sesleniyor. Bu da oldukça hoşuma gidiyor.

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Zembilli dizisinin yıldız oyuncusundan dikkat çeken açıklama! Aslında ben şöhrete alışamadım...

İSTANBUL'U ÇOK ÖZLEDİM
Zembilli dizisinde size cazip gelen şey neydi?
Alışılagelmiş dramalardan olmayışı ilk cezbeden unsurdu diyebilirim. Bir köyde/kasabada 4-5 arkadaşın başından geçen olayları anlatan ve sıradan insanların basit dertleriyle dertlenen, küçük şeylerle mutlu olabilmeyi beceren insanların hikayesi olması beni kendisine çekti. Hayatın içinden bir konusu var. Sıra dışı entrikalar, olağan dışı aile ilişkileri gibi durumlar veya günlük hayatta başımıza gelmesi mümkün olmayan olayları izlettirme çabası gibi bir niyet bizim dizimizde yok. Olsa da bu gibi durumları çok hızlı bir şekilde tıpkı hayatta verdiğimiz tepki kadar bir yerden inceleyip geçiyoruz. Sırf dizi yapıyoruz ve belli bir minütajı yakalamamız lazım diye konuları uzatmak gibi bir derdimiz yok. Ya da abartılı bir yerden durumları ele almak gibi bir derdimiz yok. Bu ve bunun gibi nedenler benim diziyi seçmemde etkili oldu.
Şehir dışındasınız. İstanbul'u özlediniz mi yoksa oradaki sakinlik iyi mi geldi?
Sakinlik iyi geldi tabi ama İstanbul'u - Kadıköy'ü, ailemi, arkadaşlarımı, işlerimi, Fenerbahçe maçlarına gitmeyi, ne bileyim Moda Sahil'de oturmayı, çay içmeyi, Alkera ile provadan sonra yemek yemeyi, sokaktaki adamla "Scooter'ı niye buraya park ettin" diye tartışmayı, gece yarısı komşudan gelen müziği duvara vurarak susturmayı, normal bir günü çok özledim. Aslında şöhrete alışamadım. Rutinlerimi, hayatımın sıradanlığını çok özledim. Gerçi her hafta 1-2 gün yine İstanbul'dayım ama çok hızlı bir şekilde işlerimi halletmem gerektiği için zamanım oradan oraya koşuşturmakla geçiyor. İl dışı işlerin bir artısı da bu sanırım. Elimizdekinin kıymetini bilmemiz adına güzel bir deneyim. Yoksa ben bir dönem Kaş' ta yaşadım. Hala tatil için tercihim kamp yapmaktır. Sakinlik güzel ama insanı insan yapan şeyler seninle birlikteyse güzel. Ne tamamen burası ne de her gün İstanbul. Sanırım önemli olan bu dengeyi yakalayabilmek.

Zembilli dizisinin yıldız oyuncusundan dikkat çeken açıklama! Aslında ben şöhrete alışamadım...

RASYONEL BİR ROMANTİĞİM

Tarık'ın şu sıralar aşkla sınavı var. Didem'le çok yakıştırıyor seyirci. Evlenirler mi? İkili arasında neler yaşanacak sizce?
Didem ile Tarık evlenir mi bilmem ama çok iyi arkadaş olabilirler gibi geliyor. Başına bir sürü dert açan birine kötü davranmayan bir Tarık'tan bahsediyoruz. Bunda tabi Didem'in sempatik bir yapıda olmasının da etkisi vardır.
Aşkı nasıl tarif edersiniz?
Aşk benim için bağlanmak demektir. Romantik biriyim bence ama sanırım herkesin anladığı gibi bir romantizm algım yok. Daha rasyonel bir romantik olduğum söylenebilir.

Zembilli dizisinin yıldız oyuncusundan dikkat çeken açıklama! Aslında ben şöhrete alışamadım...

GEREKSİZ PARA HARCAMAYI SEVMEM
Sizin parayla ilişkiniz nasıl? Sürekli hesap yapan, paranın hesabını bilenlerden misiniz?
Benim birden çok uğraşım var. Bu yüzden para ile ilişkim biraz iş yapabilme kapasitesine biraz da hobilerime zaman ayırabilme gücü ile doğru orantılı. Fakat hoyrat biri değilim. Gereksiz para harcamayı sevmem. Onun yerine gidip bir müzik aleti daha alabilirim mesela.
Çok para mutluluk getirir mi size göre?
Az para da çok para da mutluluk getirmez. Mutlu olmak için paradan bağımsız şeylere ihtiyacımız var. Para için ise iyi bir eğitime, işimizi ahlaklı yapmaya ve kendimizi geliştirmeye ihtiyacımız var.