Zembilli final bölümüyle bu akşam atv’de...

13.Bölüm Özeti:

Kadir, Nuran'ın gidişiyle dağılmıştır ama bunu kabul etmez. Adem ve Fidan ise heyecanlı bir düğün hazırlığı içindedirler. Tam da bu sırada Şükran, abisinin borcundan dolayı gelen haciz kararıyla büyük bir üzüntü yaşar.