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Haberler Galeri Zembilli final bölümüyle bu akşam atv'de...
Giriş Tarihi: 28.03.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 07:00

Zembilli final bölümüyle bu akşam atv'de...

Zembilli final bölümüyle bu akşam atv'de...

Zembilli final bölümüyle bu akşam atv’de...

13.Bölüm Özeti:

Kadir, Nuran'ın gidişiyle dağılmıştır ama bunu kabul etmez. Adem ve Fidan ise heyecanlı bir düğün hazırlığı içindedirler. Tam da bu sırada Şükran, abisinin borcundan dolayı gelen haciz kararıyla büyük bir üzüntü yaşar.

Zembilli final bölümüyle bu akşam atv’de...

Tarık bulduğu defineyi müzeye götürmeye karar verir. Zembilli bayram sabahına uyanır.

Zembilli 13. Bölüm Final Fragmanı yayınlandı! "Haydi bakalım eller havaya..." | Video

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Zembilli final bölümüyle bu akşam atv’de...

Bayram namazı, ardından bayramlaşmalar yapılır. Kadir ve İshak ramazan davulcusu olarak bahşiş toplamaya çıkarlar, fakat onları bir sürpriz beklemektedir.

Zembilli final bölümüyle bu akşam atv’de...

Daha sonra Kadir davulunu alıp Refik'in evinin yolunu tutar, Nuran'la konuşmak ister. Nuran ise Kadir'e son kararını söyler.

Zembilli final bölümüyle bu akşam atv’de...

Vahit için de büyük gün gelmiştir, imamlık sınavlarına girer ve sonucu merakla beklemektedir.