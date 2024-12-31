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Haberler Galeri “Zembilli” Kasabası'nın gediklileri…
Giriş Tarihi: 31.12.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:09

Zembilli” Kasabası'nın gediklileri…

atv'nin yeni dizisi Zembilli ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı ekrana geliyor. Yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği merakla beklenen Zembilli, sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkilemeye geliyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.

Zembilli Kasabası’nın gediklileri…

İlk bölümü 3 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan dizinin proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait. Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor.

Zembilli Kasabası’nın gediklileri…

Zembilli kasabasında bir yanda genç yüreklerin hayatla mücadelesi sürerken diğer yanda aile büyüklerinin hem kendi aralarında hem de birbirlerine karşı tatlı atışmaları keyifli sahnelere sebep olacak.

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Zembilli Kasabası’nın gediklileri…

Davud Harmancı (Kadim Yaşar): Murad ve Fidan'ın babası, kasaba meydanındaki kahvenin sahibidir. Herkesin saygı duyduğu, efendi, sözüne güvenilir, akıllı bir adamdır.

Zembilli Kasabası’nın gediklileri…

Bekir Doğramacı (Murat Akkoyunlu): Kadir ve Selvi'nin babasıdır.

"Zembilli" ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı atv'de | Video

Zembilli Kasabası’nın gediklileri…

Her şeye muhalif, memnuniyetsiz, dediğim dedik, inatçı bir adamdır. Refik'le her konuda yaptıkları ağız dalaşı 40 yıldır bitmemiştir. Ayakkabı tamircisidir.

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