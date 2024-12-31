Giriş Tarihi: 31.12.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
11:09
“Zembilli” Kasabası'nın gediklileri…
atv'nin yeni dizisi Zembilli ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı ekrana geliyor. Yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği merakla beklenen Zembilli, sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkilemeye geliyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.