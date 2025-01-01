‘Zembilli’ Kasabası’nın gençleri ile tanışmaya hazırlanın!

Esma Selek (Sude Zülal Güler): Gönlü öyle bir sevdaya düşmüştür ki, ne kavuşması mümkündür, ne de arkada bırakması... Sözünü esirgemeyen, inandığından vazgeçmeyen, dışı sert, içi narin, güzeller güzeli bir kızdır Esma…

Fidan Harmancı (Damlasu İkizoğlu): Herkes onu neşesiyle, gülüşüyle bilir. Bir güvercinin kanadında sevda şiirleri konardı penceresine. Kasabanın pehlivan delikanlısı, Adem'le sevdalıydılar birbirlerine.