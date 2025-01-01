Giriş Tarihi: 01.01.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
12:19
‘Zembilli’ Kasabası’nın gençleri ile tanışmaya hazırlanın!
atv'nin yeni dizisi 'Zembilli ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı ekrana geliyor…atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli', sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkilemeye geliyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.