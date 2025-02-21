Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Zembilli" sekizinci bölümüyle bu akşam atv'de...
Giriş Tarihi: 21.02.2025 06:40 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 06:40

"Zembilli" sekizinci bölümüyle bu akşam atv'de...

"Zembilli" sekizinci bölümüyle bu akşam atv'de...

Zembilli sekizinci bölümüyle bu akşam atv’de...

8.Bölüm Özeti:

Esma'yı yayla evinden kaçırmaya çalışan İlyas kaza yapar. Esma yaralanır.

Zembilli sekizinci bölümüyle bu akşam atv’de...

Son anda Adem yetişir ve Esma'yı hastaneye götürür. Jandarma her yerde İlyas'ı arar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zembilli sekizinci bölümüyle bu akşam atv’de...

İlyas her şeye rağmen Esma'nın peşini bırakmaz. Bu sırada Kadir'e bir telefon gelir, şehirde zengin birinin kızı evleniyordur.

Zembilli 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sevebilecek misin beni?" | Video

Zembilli sekizinci bölümüyle bu akşam atv’de...

Kadir, Vahit'i ikna etmek için camiye gider. Yaptığı bir sakarlıkla hoparlörün ses düğmesine dokunur.

Zembilli sekizinci bölümüyle bu akşam atv’de...

Tüm kasaba, Kadir'in Nuran'ı kaçırma hikayesini öğrenir.

SON DAKİKA