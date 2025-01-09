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Haberler Galeri Zembilli'de kasabayı yasa boğan haber
Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:53

Zembilli'de kasabayı yasa boğan haber

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" ikinci bölümüyle ekranlarda.

Zembilli’de kasabayı yasa boğan haber

2.Bölüm Özeti:

Murad, İlyas'la kozlarını paylaşacaktır ancak bu öfkeli kararın üstüne Adem gelir ve İlyas'ı Murad'ın elinden alır.

Zembilli’de kasabayı yasa boğan haber

Kadir, Nuran ile evlenmemek için kaçar fakat Refik onun peşindedir.

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Zembilli’de kasabayı yasa boğan haber

Kadir ve Nuran'ın kaçması herkesi şaşırtmış ve Gülnur'u çileden çıkarmıştır.

Zembilli’de kasabayı yasa boğan haber

Murad'ın izni bitmiş ve görev yerine dönüş için vedalaşmalar başlamıştır.

Zembilli’de kasabayı yasa boğan haber

Murad, kardeşliğim dediği Adem'e, Esma'yı ve kardeşi Fidan'ı emanet eder.

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