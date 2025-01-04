Zembilli’nin gönüllere taht kuracak hikayesi başladı! ‘Zembilli’ ekibi ilk bölümü birlikte izledi

Murad'ın kardeşi Fidan ve Adem herkesten gizli birbirlerine sevdalıdır. Fidan'ın tek isteği Adem'den abisine ilişkilerini söylemesidir. Adem, Fidan'a söz verse de bunu Murad'a söylemek onun için o kadar da kolay değildi.

İlyas'ın önünü kesmek için Murad, gitmeden önce söz kesmek istedi. İkilinin nişan günü geldiğinde herkes bir araya geldi. Bütün kasaba eğlenirken bir anda Nuran'dan gelen mektup nişanın ortasına bomba gibi düştü. Refik, kızı Nuran'ın Fırıncı Kadir'le kaçtığını okuyunca öfkeden deliye döndü. Diğer tarafta Kadir ise Nuran'ın kız kardeşi Gülnur'u kaçırdığını sanıp sevdiği kıza kavuşacağını düşündü.

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