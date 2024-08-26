Zerrin Özer hastalığını GÜNAYDIN’a anlattı: "Ağzım yamuldu, dengesiz yürüyorum..."

ANNEMİN ETKİSİNDE KALDIM



Kariyer yolculuğunuzda annenizin çok etkisinde kaldığınızı söylemiştiniz. Sizce bu hata mıydı?

Annemin çok etkisinde kalıyordum. Her şey için ondan izin alıyordum. Annemin bu kadar etkisinde kalmak çok büyük hataydı. Eğer böyle yapmasaydım, şimdi kariyerim çok başka olurdu. Yurt dışından çok büyük teklifler aldım. Amerika'da turnedeyken bir kulübe gittik. Orada sahneye çıktım, iki şarkı söylemiştim. Kulüp alkıştan yıkıldı. Hemen ardından kulübün sahibi bana teklifte bulundu. Tüm yasal prosedürü yapacaklardı. Ben de çok istedim. Hatta Türkiye'ye geldiğimde bununla ilgili belgeler de hazırladım. Ama annem izin vermedi. "Gidemeyiz" dedi. Paris'te de beni televizyona çıkardılar. İki tane yapımcı teklifte bulundu. Annem izin vermedi. Annem her şeyi çok iyi bildiğini düşünerek davranıyordu. Ben de onun etkisinden çıkamadım. Pişmanım bu durumdan. Akılcı davranamadım. Eğer yurt dışına gitseydim, çok başka bir kariyerim olurdu. Türkiyeli bir sanatçı olarak dünyada başka bir yerde olurdum.