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Haberler Galeri Zerrin Özer hastalığını GÜNAYDIN’a anlattı: "Ağzım yamuldu, dengesiz yürüyorum..."
Giriş Tarihi: 26.08.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 06:48

Zerrin Özer hastalığını GÜNAYDIN’a anlattı: "Ağzım yamuldu, dengesiz yürüyorum..."

Usta sanatçı Zerrin Özer, son sağlık durumunu GÜNAYDIN'a anlattı: "Beyinciğin sağındaki damarda yüzde 70, soldaki damarında ise yüzde 30 daralma var. Tedaviye başladım. Bu rahatsızlıktan dolayı hem ağzım yamuldu hem de inanılmaz dengesiz yürüyorum." Yakında 'Zerrin Özer / İmza' projesi ile sevenleriyle buluşacak olan Özer, hayatının bir gün film yapılmasına da sıcak baktığını söyledi: "Çok iyi bir editörün elinden film senaryosunun çıkmasını istiyorum. Beni de Serenay Sarıkaya oynasın." dedi... İşte Zerrin Özer'in samimi açıklamaları...

Tuba KALÇIK
Zerrin Özer hastalığını GÜNAYDIN’a anlattı: Ağzım yamuldu, dengesiz yürüyorum...

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, sağlık durumundan yeni projelerine özel hayatından müzik dünyasındaki vefasızlıklara kadar birçok konuda açıklamalar yaptı...

Zerrin Özer hastalığını GÜNAYDIN’a anlattı: Ağzım yamuldu, dengesiz yürüyorum...

Sağlık durumunuz nasıl?
Allah'a şükür şimdi daha iyiyim. Nöroloğum Yıldız Hanım beni yakından takip ediyor. Sürekli baş dönmelerim oluyordu, vertigo olduğumu düşündüm. Baş dönemlerim çok artınca, doktorum incelemeye aldı. Beyincikte sağdaki damarda yüzde 70, soldaki damarda yüzde 30 daralma var. Tedaviye başladım. Orhan Rodoplu hocam da beni son teknoloji aletlere soktu, damarlarımın açılması için. Şimdi çok daha iyiyim. Bu rahatsızlık inanılmaz dengesiz yaptı beni. Rahatsızlığımdan dolayı hem ağzım yamuldu hem de inanılmaz dengesiz yürüyorum. Görenler sarhoş zannedebilir. Öyle görünüyor çünkü. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı 40-50 konserime gidemedim. Ama önümüzdeki zamanda yapacağım.

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Zerrin Özer hastalığını GÜNAYDIN’a anlattı: Ağzım yamuldu, dengesiz yürüyorum...

ANNEMİN ETKİSİNDE KALDIM

Kariyer yolculuğunuzda annenizin çok etkisinde kaldığınızı söylemiştiniz. Sizce bu hata mıydı?
Annemin çok etkisinde kalıyordum. Her şey için ondan izin alıyordum. Annemin bu kadar etkisinde kalmak çok büyük hataydı. Eğer böyle yapmasaydım, şimdi kariyerim çok başka olurdu. Yurt dışından çok büyük teklifler aldım. Amerika'da turnedeyken bir kulübe gittik. Orada sahneye çıktım, iki şarkı söylemiştim. Kulüp alkıştan yıkıldı. Hemen ardından kulübün sahibi bana teklifte bulundu. Tüm yasal prosedürü yapacaklardı. Ben de çok istedim. Hatta Türkiye'ye geldiğimde bununla ilgili belgeler de hazırladım. Ama annem izin vermedi. "Gidemeyiz" dedi. Paris'te de beni televizyona çıkardılar. İki tane yapımcı teklifte bulundu. Annem izin vermedi. Annem her şeyi çok iyi bildiğini düşünerek davranıyordu. Ben de onun etkisinden çıkamadım. Pişmanım bu durumdan. Akılcı davranamadım. Eğer yurt dışına gitseydim, çok başka bir kariyerim olurdu. Türkiyeli bir sanatçı olarak dünyada başka bir yerde olurdum.

Zerrin Özer hastalığını GÜNAYDIN’a anlattı: Ağzım yamuldu, dengesiz yürüyorum...

Sanat dünyasında vefa duygusu çok yok deniyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
Sadece bizim meslekte değil, diğerlerinde de vefanın olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar kendi hayat mücadelesi içinde, bu yüzden vefasız oldukları için kimseye gönül koymuyorum. Sanat dünyasında zaten gönül koyacak çok dostum yok. Yakın dostlarımdan da sevgiyi görüyorum. Benim için yeterli.

Zerrin Özer hastalığını GÜNAYDIN’a anlattı: Ağzım yamuldu, dengesiz yürüyorum...

SÜRPRİZLERİM OLACAK

Yeni projeniz ve tarzınızdan bahseder misiniz?
25 yıldır yanımda olan sağ kolum İlhan Özer'in benim için hazırladığı projedir tüm yeni şarkılar. Zerrin Özer dinleyicileri nin yanı sıra, Z kuşağına seslenmek ve onlara da ulaşmak istedim. Başarısı ülke sınırlarının dışına çıkmış 'Basit Numaralar' şarkımı sahiplenen tüm dinleyicilerime teşekkür ederim. Çok yakında tüm eserlerin sözü ve müziği sevgili aranjörüm Mustafa Arapoğlu'na ait dokuz şarkıdan oluşan plağım 'Zerrin Özer / İmza' ile sevenlerimle buluşacağım. 'Basit Numaralar' şarkımı önce olur mu diye düşünmüştüm. Ama sonra iyi ki de oldu dediğim bir şarkı oldu. Herkes sahiplendi ve sevdi. Tılsımlı bir şarkı. Bu ülkede 1.5 yaşında bebeklerin ninni olarak bu şarkıyla uyutulmasını izlemek beni çok mutlu etti. Bunlar çok kıymetli şeyler. Arka arkaya hepsi birbirinden farklı şarkılarım gelecek. Ama sürpriz projelerimiz de olacak.

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