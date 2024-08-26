Giriş Tarihi: 26.08.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
06:48
Zerrin Özer hastalığını GÜNAYDIN’a anlattı: "Ağzım yamuldu, dengesiz yürüyorum..."
Usta sanatçı Zerrin Özer, son sağlık durumunu GÜNAYDIN'a anlattı: "Beyinciğin sağındaki damarda yüzde 70, soldaki damarında ise yüzde 30 daralma var. Tedaviye başladım. Bu rahatsızlıktan dolayı hem ağzım yamuldu hem de inanılmaz dengesiz yürüyorum." Yakında 'Zerrin Özer / İmza' projesi ile sevenleriyle buluşacak olan Özer, hayatının bir gün film yapılmasına da sıcak baktığını söyledi: "Çok iyi bir editörün elinden film senaryosunun çıkmasını istiyorum. Beni de Serenay Sarıkaya oynasın." dedi... İşte Zerrin Özer'in samimi açıklamaları...