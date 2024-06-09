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Haberler Galeri Zeynep Beşerler ihaneti affetmemişti! Emir İçgören’in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı... Flaşlar patlayınca panik oldular!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 07:31

Zeynep Beşerler ihaneti affetmemişti! Emir İçgören’in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı... Flaşlar patlayınca panik oldular!

Uzun süredir Ayşegül adında tekstilci bir kadın ile yasak aşk yaşayan ve boşanmak isteyen Zeynep Beşerler'in eşi Emir İçgören, geçtiğimiz yaz başı evini terk edip Etiler'de kiraladığı bir evde yaşamaya başlamıştı. Zeynep Beşerler ise, kendisini aldatan ve onurunu kıran eşini uğraştırmak için boşanmaya yanaşmıyordu. Güzel oyuncu Zeynep Beşerler sonunda pes etti. Zeynep Beşerler ile Emir İçgören geçtiğimiz ay sessiz sedasız boşanmıştı. Emir İçgören'in yasak aşk yaşadığı ve uğruna yuvasını yıktığı sevgilisinin ise kim olduğu ortaya çıktı...

GÖKHAN GÖKDUMAN
Zeynep Beşerler ihaneti affetmemişti! Emir İçgören’in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı... Flaşlar patlayınca panik oldular!

İşadamı Emir İçgören, 2013 yılında evlendiği oyuncu Zeynep Beşerler ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Beşerler, ayrılığın ihanet yüzünden olduğunu belirtmişti.

Zeynep Beşerler ihaneti affetmemişti! Emir İçgören’in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı... Flaşlar patlayınca panik oldular!

Ünlü işadamının tasarımcı Ayşegül Kuru ile eşine ihanet ettiğini GÜNAYDIN duyurmuştu. İlişkisini sessiz sedasız yaşayan çift, ilk kez önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Flaşların patlamasıyla bir anda panik olan ikili, gizlenmeye çalıştı.

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Zeynep Beşerler ihaneti affetmemişti! Emir İçgören’in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı... Flaşlar patlayınca panik oldular!
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Zeynep Beşerler ihaneti affetmemişti! Emir İçgören’in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı... Flaşlar patlayınca panik oldular!
Zeynep Beşerler ihaneti affetmemişti! Emir İçgören’in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı... Flaşlar patlayınca panik oldular!

Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt yazmıştı...

Oyuncu Zeynep Beşerler ile iş insanı Emir İçgören'in boşanma aşamasında olduğunu yazmıştım geçen hafta. Meğer, önceki ay sessiz sedasız boşanmışlar!

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