Zeynep Beşerler ihaneti affetmemişti! Emir İçgören’in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı... Flaşlar patlayınca panik oldular!

Ünlü işadamının tasarımcı Ayşegül Kuru ile eşine ihanet ettiğini GÜNAYDIN duyurmuştu. İlişkisini sessiz sedasız yaşayan çift, ilk kez önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Flaşların patlamasıyla bir anda panik olan ikili, gizlenmeye çalıştı.