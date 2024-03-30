Zeynep Beşerler sonunda pes etti! Onurunu kıran eşi Emir İçören boşanıyor!

Öğrendim ki, Zeynep Hanım sonunda pes etmiş! Bu evliliğinden 7 yaşında Kerem adlı bir oğlu olan Zeynep Hanım, artık kendi yoluna bakmak istediği için mi, yoksa kendisini aldatıp onurunu kıran Emir İçören'i Allah'a havale ettiği için mi bilmiyorum ama boşanmayı kabul etmiş.