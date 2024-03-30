Zeynep Beşerler sonunda pes etti! Onurunu kıran eşi Emir İçören boşanıyor!

Giriş Tarihi: 30.03.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
08:03
Uzun süredir Ayşegül adında tekstilci bir kadın ile yasak aşk yaşayan ve boşanmak isteyen Zeynep Beşerler'in eşi Emir İçgören, geçtiğimiz yaz başı evini terk edip Etiler'de kiraladığı bir evde yaşamaya başlamıştı. Zeynep Beşerler ise, kendisini aldatan ve onurunu kıran eşini uğraştırmak için boşanmaya yanaşmıyordu. Güzel oyuncu Zeynep Beşerler sonunda pes etti. Zeynep Beşerler ile Emir İçgören önümüzdeki günlerde anlaşmalı olarak boşanacak.