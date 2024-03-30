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Giriş Tarihi: 30.03.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 08:03

Zeynep Beşerler sonunda pes etti! Onurunu kıran eşi Emir İçören boşanıyor!

Uzun süredir Ayşegül adında tekstilci bir kadın ile yasak aşk yaşayan ve boşanmak isteyen Zeynep Beşerler'in eşi Emir İçgören, geçtiğimiz yaz başı evini terk edip Etiler'de kiraladığı bir evde yaşamaya başlamıştı. Zeynep Beşerler ise, kendisini aldatan ve onurunu kıran eşini uğraştırmak için boşanmaya yanaşmıyordu. Güzel oyuncu Zeynep Beşerler sonunda pes etti. Zeynep Beşerler ile Emir İçgören önümüzdeki günlerde anlaşmalı olarak boşanacak.

BÜLENT CANKURT
Zeynep Beşerler sonunda pes etti! Onurunu kıran eşi Emir İçören boşanıyor!

Oyuncu Zeynep Beşerler ile iş insanı Emir İçgören'in 10 yıllık evliliklerinin dağıldığını geçen ekim ayında ilk bu köşede okumuştunuz.

Zeynep Beşerler sonunda pes etti! Onurunu kıran eşi Emir İçören boşanıyor!

Uzun süredir Ayşegül adında tekstilci bir kadın ile yasak aşk yaşayan ve boşanmak isteyen Emir İçgören, geçtiğimiz yaz başı evini terk edip Etiler'de kiraladığı bir evde yaşamaya başlamıştı.

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Zeynep Beşerler sonunda pes etti! Onurunu kıran eşi Emir İçören boşanıyor!

Zeynep Beşerler ise, kendisini aldatan ve onurunu kıran eşini uğraştırmak için boşanmaya yanaşmıyordu.

Zeynep Beşerler sonunda pes etti! Onurunu kıran eşi Emir İçören boşanıyor!

Öğrendim ki, Zeynep Hanım sonunda pes etmiş! Bu evliliğinden 7 yaşında Kerem adlı bir oğlu olan Zeynep Hanım, artık kendi yoluna bakmak istediği için mi, yoksa kendisini aldatıp onurunu kıran Emir İçören'i Allah'a havale ettiği için mi bilmiyorum ama boşanmayı kabul etmiş.

Zeynep Beşerler sonunda pes etti! Onurunu kıran eşi Emir İçören boşanıyor!

Önümüzdeki günlerde anlaşmalı olarak mahkemeye başvurup yollarını resmen ayıracaklarmış.

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