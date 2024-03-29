Zeynep Beşerler’den ’ihanet’ açıklaması! Zeynep Beşerler ile Emir İçgören’in 10 yıllık evliliği bitiyor

Nisan ayına geldiğimizde ise, bu kez boşanacakları dedikoduları dilden dile dolaşmaya başlamıştı. Oğulları Kerem ile birlikte gözlerden uzak bir hayat süren çift ile ilgili o günden sonra dedikodular kesilince, sorunlarını çözüp evliliklerini kurtardıklarını düşünmüştüm.