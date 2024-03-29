Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
10:22
Zeynep Beşerler’den 'ihanet' açıklaması! Zeynep Beşerler ile Emir İçgören'in 10 yıllık evliliği bitiyor
Oyuncu Zeynep Beşerler, iş insanı Emir İçgören ile 10 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden Kerem adında bir oğulları olan çift, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ancak çift, ihanet iddiaları ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Önceki gün Akmerkez'de objektiflere takılan Zeynep Beşerler, muhabirlerle sohbet etti. Boşanma haberleriyle gündeme gelen ünlü isim bakın neler söyledi.