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Haberler Galeri Zeynep Beşerler’den 'ihanet' açıklaması! Zeynep Beşerler ile Emir İçgören'in 10 yıllık evliliği bitiyor
Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 10:22

Zeynep Beşerler’den 'ihanet' açıklaması! Zeynep Beşerler ile Emir İçgören'in 10 yıllık evliliği bitiyor

Oyuncu Zeynep Beşerler, iş insanı Emir İçgören ile 10 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden Kerem adında bir oğulları olan çift, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ancak çift, ihanet iddiaları ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Önceki gün Akmerkez'de objektiflere takılan Zeynep Beşerler, muhabirlerle sohbet etti. Boşanma haberleriyle gündeme gelen ünlü isim bakın neler söyledi.

Zeynep Beşerler’den ’ihanet’ açıklaması! Zeynep Beşerler ile Emir İçgören’in 10 yıllık evliliği bitiyor

Oyuncu Zeynep Beşerler ile iş insanı Emir İçgören, 2013 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden 'Kerem' adında bir oğulları olan çift, birlikteliklerini gözlerden uzak sürdürüyordu.

Zeynep Beşerler’den ’ihanet’ açıklaması! Zeynep Beşerler ile Emir İçgören’in 10 yıllık evliliği bitiyor

Sakin ve mütevazı bir yaşam süren çekirdek aileden dün ise üzücü haber gelmişti. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, kötü haberi şöyle duyurmuştu:

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Zeynep Beşerler’den ’ihanet’ açıklaması! Zeynep Beşerler ile Emir İçgören’in 10 yıllık evliliği bitiyor

Bu yılın başında, oyuncu Zeynep Beşerler ile işadamı Emir İçgören'in, 10 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulmuştu.

Zeynep Beşerler’den ’ihanet’ açıklaması! Zeynep Beşerler ile Emir İçgören’in 10 yıllık evliliği bitiyor

Nisan ayına geldiğimizde ise, bu kez boşanacakları dedikoduları dilden dile dolaşmaya başlamıştı. Oğulları Kerem ile birlikte gözlerden uzak bir hayat süren çift ile ilgili o günden sonra dedikodular kesilince, sorunlarını çözüp evliliklerini kurtardıklarını düşünmüştüm.

Zeynep Beşerler’den ’ihanet’ açıklaması! Zeynep Beşerler ile Emir İçgören’in 10 yıllık evliliği bitiyor

Ama maalesef yanılmışım. Boşanmamışlar ama yuvaları dağılmış. Emir İçgören, evini terk etmiş ve Etiler'de kiraladığı bir evde yaşamaya başlamış.

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