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Haberler Galeri 66'sında gençlere taş çıkartıyor! Sanatçı Muazzez Ersoy fit kalmanın sırrını açıkladı! Ne estetik ne de ilaç...
Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:31 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:31

66'sında gençlere taş çıkartıyor! Sanatçı Muazzez Ersoy fit kalmanın sırrını açıkladı! Ne estetik ne de ilaç...

Türk sanat müziğinin güçlü ve sevilen sanatçılarından olan 66 yaşındaki Muazzez Ersoy, yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Gerek sahne enerjisi gerekse duru görünümüyle genç kuşaklara adeta taş çıkartan Ersoy, ilaca ya da estetiğe gerek duymadan sağlığını nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı.

66’sında gençlere taş çıkartıyor! Sanatçı Muazzez Ersoy fit kalmanın sırrını açıkladı! Ne estetik ne de ilaç...

Assolist olarak sahneye çıkan ve zamanla Türk sanat müziğinin öncü isimlerinden olan Muazzez Ersoy, hala müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

66’sında gençlere taş çıkartıyor! Sanatçı Muazzez Ersoy fit kalmanın sırrını açıkladı! Ne estetik ne de ilaç...

66 yaşındaki ünlü sanatçı, işiyle her ne kadar parmakla gösterilsede yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

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66’sında gençlere taş çıkartıyor! Sanatçı Muazzez Ersoy fit kalmanın sırrını açıkladı! Ne estetik ne de ilaç...

Muazzez Ersoy, son olarak uzun zamandır değişmeyen görünümü ve sağlığı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

66’sında gençlere taş çıkartıyor! Sanatçı Muazzez Ersoy fit kalmanın sırrını açıkladı! Ne estetik ne de ilaç...

38 beden olan güzel sanatçı, yaşam tarzını şu sözlerle açıkladı: "Günde sadece bir kez yemek yiyorum. Şimdi istesem de beş öğün yiyemem, midem almıyor. Bir de alkolüm yok."

66’sında gençlere taş çıkartıyor! Sanatçı Muazzez Ersoy fit kalmanın sırrını açıkladı! Ne estetik ne de ilaç...

Ersoy'un sağlıklı alışkanlıkları ise, sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.