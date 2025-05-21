Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
16:31
66'sında gençlere taş çıkartıyor! Sanatçı Muazzez Ersoy fit kalmanın sırrını açıkladı! Ne estetik ne de ilaç...
Türk sanat müziğinin güçlü ve sevilen sanatçılarından olan 66 yaşındaki Muazzez Ersoy, yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Gerek sahne enerjisi gerekse duru görünümüyle genç kuşaklara adeta taş çıkartan Ersoy, ilaca ya da estetiğe gerek duymadan sağlığını nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı.