79 yaşında hayatını kaybetmişti! Yeşilçam’ın usta yönetmeni Ali Özgentürk son yolculuğuna uğurlandı

ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Asıl adı Ali Habib Özgentürk olan Ali Özgentürk, 4 Kasım 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Kamera asistanlığı yaparak sinemaya atılan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi yönetmenlere asistanlık yaptı. 1979 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi "Hazal" ile adını duyurarak birçok ödül kazandı. Yönetmenliğin yanı sıra senarist, yapımcı, oyuncu gibi birçok alanda faaliyet göstermiştir. Ayrıca Gazeteci ve Yönetmen Nebil Özgentürk'ün abisidir.