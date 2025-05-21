79 yaşındaki Süperstar’dan şaşırtan alışkanlık! Ajda Pekkan’ın sahneden iner inmez ilk yaptığı şey bu oluyor!

Burcu Sedef, Pekkan için, "Ajda Pekkan'ın farklı bir yeri vardır bende, ondan çok şey öğrendim. Üç yıldır sadece benimle çalıştı. Konser sonraları kokoreç, midye tava çok sever. Arabayı Ortaköy'de yol kenarına çekeriz, aracın içinde yeriz.