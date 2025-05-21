Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 79 yaşındaki Süperstar’dan şaşırtan alışkanlık! Ajda Pekkan'ın sahneden iner inmez ilk yaptığı şey bu oluyor!
Giriş Tarihi: 21.05.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 15:29

79 yaşındaki Süperstar’dan şaşırtan alışkanlık! Ajda Pekkan'ın sahneden iner inmez ilk yaptığı şey bu oluyor!

Süperstar lakaplı 79 yaşındaki Ajda Pekkan, sahne performansı ve fit görüntüsüyle gençleri kıskandırmaya devam ediyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden efsane sanatçı, bu kez sahne dışındaki bir alışkanlığıyla gündeme geldi. Pekkan'ın 3 yıldır birlikte çalıştığı modacısı, Süperstar'ın sahne sonrası uyguladığı şaşırtıcı alışkanlığı anlattı.

79 yaşındaki Süperstar’dan şaşırtan alışkanlık! Ajda Pekkan’ın sahneden iner inmez ilk yaptığı şey bu oluyor!

1964 yılında 'Göz Göz Değdi Bana' şarkısıyla giriş yaptığı müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Ajda Pekkan, fit görünümü ve enerjisiyle adından söz ettiriyor.

79 yaşındaki Süperstar’dan şaşırtan alışkanlık! Ajda Pekkan’ın sahneden iner inmez ilk yaptığı şey bu oluyor!

Süperstar lakalplı sanatçı, sadece sesiyle değil sahnedeki duruşu, fiziği ve disipliniyle de her daim gündemde olmayı başarıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
79 yaşındaki Süperstar’dan şaşırtan alışkanlık! Ajda Pekkan’ın sahneden iner inmez ilk yaptığı şey bu oluyor!

Ancak bu kez onu magazin gündemine taşıyan şey, sahnedeki şovları ya da özel hayatı değil…

79 yaşındaki Süperstar’dan şaşırtan alışkanlık! Ajda Pekkan’ın sahneden iner inmez ilk yaptığı şey bu oluyor!

Ajda Pekkan'ın 3 yıldır birlikte çalıştığı modacısı, bir programa konuk olarak ilginç açıklamalarda bulundu.

79 yaşındaki Süperstar’dan şaşırtan alışkanlık! Ajda Pekkan’ın sahneden iner inmez ilk yaptığı şey bu oluyor!

Burcu Sedef, Pekkan için, "Ajda Pekkan'ın farklı bir yeri vardır bende, ondan çok şey öğrendim. Üç yıldır sadece benimle çalıştı. Konser sonraları kokoreç, midye tava çok sever. Arabayı Ortaköy'de yol kenarına çekeriz, aracın içinde yeriz.