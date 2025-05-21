Giriş Tarihi: 21.05.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
15:29
79 yaşındaki Süperstar’dan şaşırtan alışkanlık! Ajda Pekkan'ın sahneden iner inmez ilk yaptığı şey bu oluyor!
Süperstar lakaplı 79 yaşındaki Ajda Pekkan, sahne performansı ve fit görüntüsüyle gençleri kıskandırmaya devam ediyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden efsane sanatçı, bu kez sahne dışındaki bir alışkanlığıyla gündeme geldi. Pekkan'ın 3 yıldır birlikte çalıştığı modacısı, Süperstar'ın sahne sonrası uyguladığı şaşırtıcı alışkanlığı anlattı.