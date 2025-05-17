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Giriş Tarihi: 17.05.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 06:57

Aslıhan Güner "en büyük aşkım" diyerek duyurdu! İşte hayranlarını şaşırtan duygusal itiraf...

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in "en büyük aşkım" diyerek duyurduğu ilginç gerçekler, Arda Türkmen'in kızı için yaptığı anlamlı jest, Hadrian Kapısı'nda gerçekleşecek tarihi defile, Buse Terim'in çok konuşulan çıkışı ve daha fazlası... Magazin dünyasında bu hafta kim güldü, kim kızdı, kim sınıfta kaldı? Merak ettiğiniz her şeyi Bülent Cankurt kaleme aldı!

BÜLENT CANKURT
Aslıhan Güner en büyük aşkım diyerek duyurdu! İşte hayranlarını şaşırtan duygusal itiraf...

Şamdan Plus'ın yeni sayısının kapağında yer alan ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in röportajından, hayatının en büyük iki aşkını öğrendim. Güner, eşi ve işiyle büyük aşk yaşıyormuş!

Aslıhan Güner en büyük aşkım diyerek duyurdu! İşte hayranlarını şaşırtan duygusal itiraf...

2013 yılında aynı dizide rol aldığı Mert Kılıç ile evlenen Aslıhan Güner, "Mert ile temelinde aşk, sevgi, saygı ve güvenle oluşturduğumuz her gün şükrettiğim bir evliliğimiz var. Ayrıca en yakın arkadaşımla evlenmiş olmak benim bu dünyadaki en büyük hediyem" sözleriyle eşine aşkını dile getirmiş.

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Aslıhan Güner en büyük aşkım diyerek duyurdu! İşte hayranlarını şaşırtan duygusal itiraf...

Mesleğine aşkını da şu sözlerle ifade etmiş: "22 yıldır aynı heyecan, aynı disiplin ve aşkla mesleğimi yapıyorum. Mesleğim benim en büyük hayalimdi, onu yapabildiğim için her gün şükrediyorum. Kendi inşa ettiğim bu yolda güzel bir şekilde yürüyebildiğim için kendime teşekkür ediyorum. Güzel bir yoldayım ve o yola aynı aşkla devam ediyorum." Bu sözlerden de anlaşılıyor ki, Aslıhan Güner'in mutluluğu ve başarısı işte bu iki aşktan kaynaklanıyor. Allah bozmasın, mutluluğu ve başarısı daim olur inşallah.


Aslıhan Güner en büyük aşkım diyerek duyurdu! İşte hayranlarını şaşırtan duygusal itiraf...

Şamdan Plus'a çok güzel pozlar da veren Aslıhan Güner, röportajında "Hayatımın, heyecanlı, üretken ve sürprizlerle dolu bir dönemindeyim" diyor.
Aslıhan Güner'in "Aşk, bu dünyaya gelme sebebimiz gibi geliyor bana. Aşktan kastım da sadece insana değil, her canlıya, nesneye ve ilahi olana duyulan aşktan söz ediyorum" sözleri aşka aşık bir kadın olduğunu gösteriyor.


Aslıhan Güner en büyük aşkım diyerek duyurdu! İşte hayranlarını şaşırtan duygusal itiraf...

MİNİK SİENA'YA ANLAMLI HEDİYE
Geçtiğimiz gün, küçük bir grupla ünlü şef Arda Türkmen'in mutfağına konuk oldum. Arda bir taraftan yemekleri hazırlarken bir taraftan da bizimle sohbet etti.

Bu çok lezzetli sohbette, Arda'nın minik kızının adının bir mutfak ürününe verildiğini öğrendim. Arda'nın 15 yıldır iş birliği yaptığı, bu yıl 90. yılını kutlayan Türkiye'nin lider cam ev eşya markasının yeni bir yağdanlığı, Arda'nın 2.5 yaşındaki kızı Siena'nın adını taşıyormuş. Markanın Arda ile birlikte hayata geçirdiği ürünlerden biri olan Siena yağdanlıkları geçen hafta satışa sunulmuş. Siena için ne büyük bir hediye, ileride babasına çok teşekkür edecektir.