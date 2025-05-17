Aslıhan Güner "en büyük aşkım" diyerek duyurdu! İşte hayranlarını şaşırtan duygusal itiraf...

Mesleğine aşkını da şu sözlerle ifade etmiş: "22 yıldır aynı heyecan, aynı disiplin ve aşkla mesleğimi yapıyorum. Mesleğim benim en büyük hayalimdi, onu yapabildiğim için her gün şükrediyorum. Kendi inşa ettiğim bu yolda güzel bir şekilde yürüyebildiğim için kendime teşekkür ediyorum. Güzel bir yoldayım ve o yola aynı aşkla devam ediyorum." Bu sözlerden de anlaşılıyor ki, Aslıhan Güner'in mutluluğu ve başarısı işte bu iki aşktan kaynaklanıyor. Allah bozmasın, mutluluğu ve başarısı daim olur inşallah.



