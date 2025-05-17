Giriş Tarihi: 17.05.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
06:57
Aslıhan Güner "en büyük aşkım" diyerek duyurdu! İşte hayranlarını şaşırtan duygusal itiraf...
Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in "en büyük aşkım" diyerek duyurduğu ilginç gerçekler, Arda Türkmen'in kızı için yaptığı anlamlı jest, Hadrian Kapısı'nda gerçekleşecek tarihi defile, Buse Terim'in çok konuşulan çıkışı ve daha fazlası... Magazin dünyasında bu hafta kim güldü, kim kızdı, kim sınıfta kaldı? Merak ettiğiniz her şeyi Bülent Cankurt kaleme aldı!