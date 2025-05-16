Giriş Tarihi: 16.05.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
16:10
'Baba biz şampiyon oluyoruz haberin olsun' Mauro Icardi'nin takipçisinin yorumu gündem oldu!
Galatasaray'ın yıldız futbolcularından olan Mauro Icardi, oynadığı bir maç sırasında dizinden sakatlanarak bir süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Şimdilerde bol bol sevgilisi China Suarez'le vakit geçiren Icardi, zaman zaman da takipçilerinden tatlı-sert yorumlar alıyordu. Başarılı futbolcunun bir takipçisinden aldığı yorum ise sosyal medyada gündem oldu.