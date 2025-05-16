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Haberler Galeri 'Baba biz şampiyon oluyoruz haberin olsun' Mauro Icardi'nin takipçisinin yorumu gündem oldu!
Giriş Tarihi: 16.05.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 16:10

'Baba biz şampiyon oluyoruz haberin olsun' Mauro Icardi'nin takipçisinin yorumu gündem oldu!

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından olan Mauro Icardi, oynadığı bir maç sırasında dizinden sakatlanarak bir süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Şimdilerde bol bol sevgilisi China Suarez'le vakit geçiren Icardi, zaman zaman da takipçilerinden tatlı-sert yorumlar alıyordu. Başarılı futbolcunun bir takipçisinden aldığı yorum ise sosyal medyada gündem oldu.

’Baba biz şampiyon oluyoruz haberin olsun’ Mauro Icardi’nin takipçisinin yorumu gündem oldu!

Galatasaray'ın sevilen futbolcularından olan Mauro Icardi, Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanarak uzun bir süre yeşil sahalardan uzak kaldı.

’Baba biz şampiyon oluyoruz haberin olsun’ Mauro Icardi’nin takipçisinin yorumu gündem oldu!

Wanda Nara'yla olan evliliğini bitirdikten sonra China Suarez'le yeni bir aşka yelken açan Icardi de bu fırsattan istifade bol bol sevgilisiyle vakit geçiriyor.

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’Baba biz şampiyon oluyoruz haberin olsun’ Mauro Icardi’nin takipçisinin yorumu gündem oldu!

Sosyal medya hesabından sık sık biricik aşkıyla fotoğraf yayınlayan Icardi, takipçilerinden tatlı-sert yorumlar alıyordu...

’Baba biz şampiyon oluyoruz haberin olsun’ Mauro Icardi’nin takipçisinin yorumu gündem oldu!

Ancak Icardi'ye gelen son yorum Instagram'da oldukça dikkat çekti.

’Baba biz şampiyon oluyoruz haberin olsun’ Mauro Icardi’nin takipçisinin yorumu gündem oldu!

Mauro Icardi'nin bir takipçisi yıldız futbolcuya, 'Baba biz şampiyon oluyoruz haberin olsun' yorumunu atarak gündem oldu.