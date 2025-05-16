Bülent Şakrak’ın sevgilisi aşka geldi! Duygu Arabacıoğlu’ndan romantik paylaşım: Adam güzel sevince...

İŞTE AŞKIN BELGESİ O PAYLAŞIM!

Şakrak yeni ilişkisini sosyal medya hesabında duyurarak bir video yayınlamıştı. Bülent Şakrak paylaşımının altına, "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.!" notunu eklemişti.