Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bülent Şakrak'ın sevgilisi aşka geldi! Duygu Arabacıoğlu'ndan romantik paylaşım: Adam güzel sevince...
Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 09:37

Bülent Şakrak'ın sevgilisi aşka geldi! Duygu Arabacıoğlu'ndan romantik paylaşım: Adam güzel sevince...

Son aylarda aşk defteri bir hayli kabarık olan oyuncu Bülent Şakrak, Burcu Kirman'la ayrıldıktan bir süre sonra sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'yla yeni bir ilişkiye başlayan Şakrak, aşkını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamıştı. Duygu Arabacıoğlu, son olarak kendi hesabında romantik bir paylaşıma imza attı.

Bülent Şakrak’ın sevgilisi aşka geldi! Duygu Arabacıoğlu’ndan romantik paylaşım: Adam güzel sevince...

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'yle 8 yıllık ilişkisini tek celsede sonlandırdı. Evliliğinin bitmesiyle Şakrak'ın adı aşk dedikodularına karıştı.

Bülent Şakrak’ın sevgilisi aşka geldi! Duygu Arabacıoğlu’ndan romantik paylaşım: Adam güzel sevince...

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA YOLLARINI AYIRDI

Ünlü oyuncu Şakrak, bir süredir kendisi gibi oyuncu Burcu Kirman'la aşk yaşıyordu. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırma kararı almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bülent Şakrak’ın sevgilisi aşka geldi! Duygu Arabacıoğlu’ndan romantik paylaşım: Adam güzel sevince...

YENİ AŞKA YELKEN AÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bülent Şakrak'ın ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkmış, ancak çift birlikte görüntü vermekten kaçınmıştı.

Bülent Şakrak’ın sevgilisi aşka geldi! Duygu Arabacıoğlu’ndan romantik paylaşım: Adam güzel sevince...

İŞTE AŞKIN BELGESİ O PAYLAŞIM!

Şakrak yeni ilişkisini sosyal medya hesabında duyurarak bir video yayınlamıştı. Bülent Şakrak paylaşımının altına, "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.!" notunu eklemişti.

Bülent Şakrak’ın sevgilisi aşka geldi! Duygu Arabacıoğlu’ndan romantik paylaşım: Adam güzel sevince...

YENİ AŞKINDAN ROMANTİK SÖZLER!

Bülent Şakrak'tan sonra Duygu Arbacıoğlu da Instagram hesabında romantik bir paylaşımda bulundu.