Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
09:37
Bülent Şakrak'ın sevgilisi aşka geldi! Duygu Arabacıoğlu'ndan romantik paylaşım: Adam güzel sevince...
Son aylarda aşk defteri bir hayli kabarık olan oyuncu Bülent Şakrak, Burcu Kirman'la ayrıldıktan bir süre sonra sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'yla yeni bir ilişkiye başlayan Şakrak, aşkını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamıştı. Duygu Arabacıoğlu, son olarak kendi hesabında romantik bir paylaşıma imza attı.