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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Paris'te evlilik teklifi etmişti! Furkan Kızılay nişanlandığını duyurdu!
Giriş Tarihi: 19.05.2025 16:02 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 16:02

Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Paris'te evlilik teklifi etmişti! Furkan Kızılay nişanlandığını duyurdu!

ATV ekranlarının efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da 'Havuç' karakterine hayat veren Furkan Kızılay, geçen aylarda sevgilisi Tutku Yılmaz'a evlilik teklifi etmişti. Paris'te gerçekleşen bu sürprizin ardından, Kızılay'ın ne zaman evleneceği merak konusu olmuştu. Furkan Kızılay, son olarak sosyal medya hesabından nişanlandığını duyurdu.

Çocuklar Duymasın’ın ’Havuç’u Paris’te evlilik teklifi etmişti! Furkan Kızılay nişanlandığını duyurdu!

Küçük yaşta başladığı oyuncu hayatına uzun zamandır devam etmeyen 34 yaşındaki Furkan Kızılay, ekranlardan uzak kalarak sosyal medyada da içerik üretmeye devam ediyor.

Çocuklar Duymasın’ın ’Havuç’u Paris’te evlilik teklifi etmişti! Furkan Kızılay nişanlandığını duyurdu!

Katıldığı bir yarışma programıyla da ses getiren Kızılay, yaşadığı ilişkiyle de merak konusu oluyor.

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Çocuklar Duymasın’ın ’Havuç’u Paris’te evlilik teklifi etmişti! Furkan Kızılay nişanlandığını duyurdu!

Furkan Kızılay birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te romantik bir evlilik teklifi etmişti.

Çocuklar Duymasın’ın ’Havuç’u Paris’te evlilik teklifi etmişti! Furkan Kızılay nişanlandığını duyurdu!

"KÜÇÜK HAVUÇ BÜYÜMÜŞ"

Furkan Kızılay evlilik teklif ettiği anı sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Çocuklar Duymasın’ın ’Havuç’u Paris’te evlilik teklifi etmişti! Furkan Kızılay nişanlandığını duyurdu!

'İYİ Kİ SEN'
Kızılay paylaştığı gönderiye "Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notu düşmüştü.