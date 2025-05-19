Giriş Tarihi: 19.05.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
16:02
Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Paris'te evlilik teklifi etmişti! Furkan Kızılay nişanlandığını duyurdu!
ATV ekranlarının efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da 'Havuç' karakterine hayat veren Furkan Kızılay, geçen aylarda sevgilisi Tutku Yılmaz'a evlilik teklifi etmişti. Paris'te gerçekleşen bu sürprizin ardından, Kızılay'ın ne zaman evleneceği merak konusu olmuştu. Furkan Kızılay, son olarak sosyal medya hesabından nişanlandığını duyurdu.