Giriş Tarihi: 15.05.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
10:17
Çocuklar gibi havalara uçtu! Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Subaşı'nın doğum günü hediyesine mest oldu! "40 yaşımdan sonra..."
Şarkılarıyla müzik dünyasında sevilen bir isim olan Oğuzhan Koç, bir süredir oyuncu Hazal Subaşı ile mutlu bir ilişki yaşıyor. İkinci baharını yaşayan ünlü şarkıcı, 40. yaş gününü Hazal Subaşı'nın organize ettiği sürpriz bir davetle kutladı. Ünlü şarkıcı sevgilisinin doğum günü hediyesi karşısınd adeta çocuklar gibi şendi...