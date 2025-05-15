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Haberler Galeri Çocuklar gibi havalara uçtu! Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Subaşı'nın doğum günü hediyesine mest oldu! "40 yaşımdan sonra..."
Giriş Tarihi: 15.05.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 10:17

Çocuklar gibi havalara uçtu! Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Subaşı'nın doğum günü hediyesine mest oldu! "40 yaşımdan sonra..."

Şarkılarıyla müzik dünyasında sevilen bir isim olan Oğuzhan Koç, bir süredir oyuncu Hazal Subaşı ile mutlu bir ilişki yaşıyor. İkinci baharını yaşayan ünlü şarkıcı, 40. yaş gününü Hazal Subaşı'nın organize ettiği sürpriz bir davetle kutladı. Ünlü şarkıcı sevgilisinin doğum günü hediyesi karşısınd adeta çocuklar gibi şendi...

Çocuklar gibi havalara uçtu! Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Subaşı’nın doğum günü hediyesine mest oldu! 40 yaşımdan sonra...

Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini birlikte yürüten Oğuzhan Koç, bir süredir kendisi gibi oyuncu Hazal Subaşı ile birliktelik yaşıyor.

Çocuklar gibi havalara uçtu! Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Subaşı’nın doğum günü hediyesine mest oldu! 40 yaşımdan sonra...

DOĞUM GÜNÜNDE AŞKA GELDİ!

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, sosyal medya hesabında sevgilisinin 40. yaşını romantik karelerle kutlamıştı.

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Çocuklar gibi havalara uçtu! Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Subaşı’nın doğum günü hediyesine mest oldu! 40 yaşımdan sonra...

FOTOĞRAFLARI ÖZENLE SEÇTİ

Subaşı, Oğuzhan Koç'la olan samimi fotoğraflarını peş peşe yayınlamıştı.

Çocuklar gibi havalara uçtu! Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Subaşı’nın doğum günü hediyesine mest oldu! 40 yaşımdan sonra...

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Oyuncu yaptığı paylaşımın altına ise, "İyi ki doğdun sevgilim" notunu eklemişti.

Çocuklar gibi havalara uçtu! Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Subaşı’nın doğum günü hediyesine mest oldu! 40 yaşımdan sonra...

Oğuzhan Koç son olarak, 40'ıncı yaş gününü sevgilisi Hazal Subaşı'nın organize ettiği sürpriz bir davet ile dostlarıyla birlikte kutladı. Koç "Hazal Hanım güzel bir yemek organize etmiş bana da sürpriz oldu" dedi.