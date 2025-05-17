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Giriş Tarihi: 17.05.2025 07:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 07:52

Eşinizden gizli biriktirdiğiniz paraya dikkat! Hiç beklemediğiniz sonuçlar doğurabilir...

Evlilikte güven sadece sadakatle sınırlı değil; finansal şeffaflık da ilişkinin temel taşlarından biri. Mevlüt Tezel, Independent Türkçe'nin yayımladığı çarpıcı bir anketi merkeze alarak kaleme aldığı yazısında, Britanyalı yetişkinlerin neredeyse yarısının partnerlerinden gizli birikim yaptığını ortaya koyuyor. Tezel, bu tabloyu Türkiye'deki benzer örneklerle birleştirerek, ekonomik kaygılarla şekillenen gizli finansal davranışların ilişkilerde yarattığı güven zedelenmesini sorguluyor.

MEVLÜT TEZEL
Eşinizden gizli biriktirdiğiniz paraya dikkat! Hiç beklemediğiniz sonuçlar doğurabilir...

Britanyalı yetişkinlerin yarısı, özellikle ilişkilerinin bozulması ihtimaline karşı partnerlerine söylemeden kenara para ayırdığını yeni bir ankette itiraf etti.

Eşinizden gizli biriktirdiğiniz paraya dikkat! Hiç beklemediğiniz sonuçlar doğurabilir...

Independent Türkçe'nin haberine göre; Censuswide'ın yaptığı araştırma, katılımcıların yüzde 43'ünün partnerlerine finansal gerçekleri tam olarak anlatmadığını açıkladı.
Araştırmaya katılanların yüzde 39'u ikramiyeleri gizli tuttuğunu ve yüzde 51'i ise partnerlerinin bilmediği birikimleri ya da yatırımları olduğunu açıkladı.

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Eşinizden gizli biriktirdiğiniz paraya dikkat! Hiç beklemediğiniz sonuçlar doğurabilir...

Türkiye'de böyle bir araştırma yapılsa nasıl bir sonuç çıkar acaba?
Elbette bizde de eşinden gizli para biriktiren, yatırım yapanlar var.
Örneğin benim boşanan bir arkadaşım ayın sonunu zor getiriyorken eşinin ondan habersiz daire sahibi olduğunu öğrendiğini söylemişti.
Eminim siz de bu tarz olaylar duyuyorsunuzdur.

Eşinizden gizli biriktirdiğiniz paraya dikkat! Hiç beklemediğiniz sonuçlar doğurabilir...

Geçtiğimiz yıl Ankara'da görülen bir boşanma davasında, eşinden daha fazla maaş alan kadın, evin giderlerine karışmadığı ve maaşını kendi hesabında biriktirdiği için 'tam kusurlu' bulunmuştu.
Bir evde hem kadın hem de erkek çalışıyorsa ailenin ihtiyaçlarını birlikte karşılayıp kalan paralarını istedikleri gibi harcayabilir ya da biriktirebilir.
Ya da ortak hareket edebilirler.
Ekonomik bağımsızlığı olmayan kadınların kendini garantiye almasını da belli ölçülere kadar doğal karşılayabiliriz.

Eşinizden gizli biriktirdiğiniz paraya dikkat! Hiç beklemediğiniz sonuçlar doğurabilir...

Sonuçta yarının ne getireceği belli değil.
Ancak ne olursa olsun eşinden ya da partnerinden gizli birikim yapmak ilişkide güven duygusunu zedeler.
Hele hele taraflardan biri zenginleşiyorsa!
Şurası da bir gerçek; hayat artık hiç olmadığı kadar zorlaşıyor.
Hep doğum oranlarındaki düşüşten dert yakınılıyor lakin artık evlilikleri devam ettirmek bile kendi çapında bir başarı öyküsü aslında.
Ekonomik sorunlar birçok çiftin ayrılmasına neden oluyor.
Günümüz ilişkilerinde ekonomik bağımsızlık, kendini garantiye alma duygusu her geçen gün artıyor.