Eşinizden gizli biriktirdiğiniz paraya dikkat! Hiç beklemediğiniz sonuçlar doğurabilir...

Sonuçta yarının ne getireceği belli değil.

Ancak ne olursa olsun eşinden ya da partnerinden gizli birikim yapmak ilişkide güven duygusunu zedeler.

Hele hele taraflardan biri zenginleşiyorsa!

Şurası da bir gerçek; hayat artık hiç olmadığı kadar zorlaşıyor.

Hep doğum oranlarındaki düşüşten dert yakınılıyor lakin artık evlilikleri devam ettirmek bile kendi çapında bir başarı öyküsü aslında.

Ekonomik sorunlar birçok çiftin ayrılmasına neden oluyor.

Günümüz ilişkilerinde ekonomik bağımsızlık, kendini garantiye alma duygusu her geçen gün artıyor.