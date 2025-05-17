Giriş Tarihi: 17.05.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
07:52
Eşinizden gizli biriktirdiğiniz paraya dikkat! Hiç beklemediğiniz sonuçlar doğurabilir...
Evlilikte güven sadece sadakatle sınırlı değil; finansal şeffaflık da ilişkinin temel taşlarından biri. Mevlüt Tezel, Independent Türkçe'nin yayımladığı çarpıcı bir anketi merkeze alarak kaleme aldığı yazısında, Britanyalı yetişkinlerin neredeyse yarısının partnerlerinden gizli birikim yaptığını ortaya koyuyor. Tezel, bu tabloyu Türkiye'deki benzer örneklerle birleştirerek, ekonomik kaygılarla şekillenen gizli finansal davranışların ilişkilerde yarattığı güven zedelenmesini sorguluyor.