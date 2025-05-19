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Haberler Galeri Fatih Terim'le görüntülü konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe sevimli halleriyle herkesi güldürdü! Gittikçe babasına benzemesi gözlerden kaçmadı...
Giriş Tarihi: 19.05.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 16:54

Fatih Terim'le görüntülü konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe sevimli halleriyle herkesi güldürdü! Gittikçe babasına benzemesi gözlerden kaçmadı...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak oğlu Kurt Efe ile birlikte katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Tatlıtuğ, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Etkinlik sırasında minik Kurt Efe'nin, Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim ile gerçekleştirdiği görüntülü konuşma anları, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Fatih Terim’le görüntülü konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe sevimli halleriyle herkesi güldürdü! Gittikçe babasına benzemesi gözlerden kaçmadı...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer, 2016 yılında nikah masasına oturarak mutluluğa 'evet' demişlerdi.

Fatih Terim’le görüntülü konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe sevimli halleriyle herkesi güldürdü! Gittikçe babasına benzemesi gözlerden kaçmadı...

Yakışıklı oyuncunun 2022 yılında ise Kurt Efe adında bir erkek çocuğu oldu.

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Fatih Terim’le görüntülü konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe sevimli halleriyle herkesi güldürdü! Gittikçe babasına benzemesi gözlerden kaçmadı...

Özel hayatını gözlerden uzak tutan yakışıklı oyuncu, oğlunu da kameralardan uzak bir şekilde büyütüyor.

Fatih Terim’le görüntülü konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe sevimli halleriyle herkesi güldürdü! Gittikçe babasına benzemesi gözlerden kaçmadı...

Ancak uzun bir aradan sonra Kurt Efe babasının katıldığı bir etkinlikte görüntülendi.

Fatih Terim’le görüntülü konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe sevimli halleriyle herkesi güldürdü! Gittikçe babasına benzemesi gözlerden kaçmadı...

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlunu futbolun efsane teknik direktörü Fatih Terim'le görüntülü konuşturması ve Kurt Efe'nin sevimli halleri sosyal medyada gündem oldu.