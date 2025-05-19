Giriş Tarihi: 19.05.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
16:54
Fatih Terim'le görüntülü konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe sevimli halleriyle herkesi güldürdü! Gittikçe babasına benzemesi gözlerden kaçmadı...
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak oğlu Kurt Efe ile birlikte katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Tatlıtuğ, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Etkinlik sırasında minik Kurt Efe'nin, Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim ile gerçekleştirdiği görüntülü konuşma anları, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.