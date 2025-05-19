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Giriş Tarihi: 19.05.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 11:40

İmaj değiştirme kervanına o da katıldı! Şükran Ovalı uzun saçlarından vazgeçti! Görenler Sezen Aksu'yu anımsadı...

Son dönemde ünlüler arasında hızla yayılan imaj değiştirme kervanına oyuncu Şükran Ovalı da katıldı. Uzun saçlarıyla özdeşleşen başarılı oyuncu, cesur bir karar alarak saçlarını kestirdi. Yeni imajıyla sosyal medyada büyük ilgi gören Ovalı, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alırken görenlerden bazıları da Sezen Aksu'yu anımsadı...

İmaj değiştirme kervanına o da katıldı! Şükran Ovalı uzun saçlarından vazgeçti! Görenler Sezen Aksu’yu anımsadı...

'Bez Bebek' dizisinde 'Merve' karakteriyle adını duyuran Şükran Ovalı, şimdilerde sosyal medyada mercek altına alınmış durumda.

İmaj değiştirme kervanına o da katıldı! Şükran Ovalı uzun saçlarından vazgeçti! Görenler Sezen Aksu’yu anımsadı...

Özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi gören Ovalı, son olarak şaşkınlık yaratan bir hikayeye imza attı.

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İmaj değiştirme kervanına o da katıldı! Şükran Ovalı uzun saçlarından vazgeçti! Görenler Sezen Aksu’yu anımsadı...

Yıllardır uzun saçlarıyla karşımıza çıkan güzel oyuncu radikal bir karar alarak saçlarını kestirdi.

İmaj değiştirme kervanına o da katıldı! Şükran Ovalı uzun saçlarından vazgeçti! Görenler Sezen Aksu’yu anımsadı...

İmaj değişikliği kervanına katılan Şükran Ovalı, yeni halini 'saçlar gitti saçlar' notuyla takipçilerine gösterdi.

İmaj değiştirme kervanına o da katıldı! Şükran Ovalı uzun saçlarından vazgeçti! Görenler Sezen Aksu’yu anımsadı...

Başarılı oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alırken bazı sosyal medya kullanıcıları da Sezen Aksu'yu anımsadı...