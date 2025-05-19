Giriş Tarihi: 19.05.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
11:40
İmaj değiştirme kervanına o da katıldı! Şükran Ovalı uzun saçlarından vazgeçti! Görenler Sezen Aksu'yu anımsadı...
Son dönemde ünlüler arasında hızla yayılan imaj değiştirme kervanına oyuncu Şükran Ovalı da katıldı. Uzun saçlarıyla özdeşleşen başarılı oyuncu, cesur bir karar alarak saçlarını kestirdi. Yeni imajıyla sosyal medyada büyük ilgi gören Ovalı, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alırken görenlerden bazıları da Sezen Aksu'yu anımsadı...