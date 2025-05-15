Giriş Tarihi: 15.05.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 10:53

İrem Derici'den 12 yaş küçük aşkı Melih Kunukçu'ya sürpriz teklif! 'Lütfen benimle evlen'

Ünlü popçu İrem Derici ile DJ Melih Kunukçu aşkı tam gaz devam ediyor. Son olarak ikili, Avustralya'nın Sidney kentine gitti. Ünlü şarkıcı, bir mekanda kendisinden 12 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti.