İrem Derici’den 12 yaş küçük aşkı Melih Kunukçu’ya sürpriz teklif! ’Lütfen benimle evlen’

Sosyal medya paylaşımları ve çıkışlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, son zamanlarda özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 'SON GECEYMİŞ GİBİ SEVECEĞİM' 38 yaşındaki ünlü isim, aşk orucunu Melih Kunukçu ile bozmuştu. Derici Derici 'Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim' diyerek yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Söylediği şarkılarla ve çarpıcı sahne performanslarıyla adından söz ettiren Derici, sosyal medya hesabından sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaşmaktan da geri durmuyor. Derici'nin Instagram'da 8,9 milyon takipçisiyle paylaştığı romantik pozları da, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. ''LÜTFEN BENİMLE EVLEN'' Son olarak İrem Derici Avustralya'daki sahnesine sevgilisi Melih Kunukçu ile gitti. Kunukçu ile bir mekanda eğlenmeye giden İrem Derici sahnede aşkını haykırırken evlilik teklifi etti. İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu'ya ''Lütfen benimle evlen.'' diye haykırdı. YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU! İrem Derici'nin 26 yaşındaki DJ Melih Kunukcu ile olan ilişkisi, yaş farkı nedeniyle de gündeme geldi. Derici ve sevgilisi arasındaki 12 yaş farkı, sosyal medyada tartışma konusu olurken, Derici, bu konuyla ilgili açıklamayı katıldığı bir programda yaptı. Derici, 'Ben kalbimin sesini dinlerim, yaş farkı umurumda bile değil!' diyerek aşkına sahip çıktı. Hayranlarından da 'Aşkın yaşı olmaz!', 'Önemli olan mutluluk!' gibi destek mesajları geldi. Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile birlikte olan Derici aşk hayatıyla ilgili sorulara ise şöyle yanıt vermişti: 'HAYATIMDA İLK DEFA ÇOCUK İSTİYORUM' GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BİR PARTİDE BOY GÖSTERMİŞLERDİ Çiçeği burnunda çift aşkını ilan eder etmez, soluğu bir partide almıştı. Çift menajer Özgür Aras'ın doğum gününe gelinlik ve damatlıkla katılmıştı. Taze aşıkların mutlu halleri yüzlerinden okunuyordu. Öte yandan son zamanlarda verdiği kilolarla ve güzelliğiyle dikkat çeken Derici'nin yıllar önceki estetiksiz hali de gündeme geldi. İŞTE İREM DERİCİ'NİN ESTETİKSİZ HALİ... Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik... SILA TÜRKOĞLU SILA TÜRKOĞLU HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK HAYAT BİLGİSİ'NİN KİKİRİK'İ ÇİŞİL ORAL HAYAT BİLGİSİ'NİN KİKİRİK'İ ÇİŞİL ORAL ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY ZARA ZARA EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR TÜRKAN ŞORAY TÜRKAN ŞORAY ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN EMİNA JAHOVİÇ EMİNA JAHOVİÇ EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ ALMEDA ABAZİ ALMEDA ABAZİ AJDA PEKKAN AJDA PEKKAN DENİZ AKKAYA DENİZ AKKAYA HADİSE HADİSE PINAR ALTUĞ PINAR ALTUĞ GÜLŞEN GÜLŞEN ÖYKÜ SERTER ÖYKÜ SERTER İREM DERİCİ İREM DERİCİ GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ SİBEL CAN SILA SILA SILA