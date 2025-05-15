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Haberler Galeri İrem Derici'den 12 yaş küçük aşkı Melih Kunukçu'ya sürpriz teklif! 'Lütfen benimle evlen'
Giriş Tarihi: 15.05.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 10:53

İrem Derici'den 12 yaş küçük aşkı Melih Kunukçu'ya sürpriz teklif! 'Lütfen benimle evlen'

Ünlü popçu İrem Derici ile DJ Melih Kunukçu aşkı tam gaz devam ediyor. Son olarak ikili, Avustralya'nın Sidney kentine gitti. Ünlü şarkıcı, bir mekanda kendisinden 12 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti.

İrem Derici’den 12 yaş küçük aşkı Melih Kunukçu’ya sürpriz teklif! ’Lütfen benimle evlen’

Sosyal medya paylaşımları ve çıkışlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, son zamanlarda özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İrem Derici’den 12 yaş küçük aşkı Melih Kunukçu’ya sürpriz teklif! ’Lütfen benimle evlen’

"SON GECEYMİŞ GİBİ SEVECEĞİM"

38 yaşındaki ünlü isim, aşk orucunu Melih Kunukçu ile bozmuştu. Derici Derici "Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" diyerek yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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İrem Derici’den 12 yaş küçük aşkı Melih Kunukçu’ya sürpriz teklif! ’Lütfen benimle evlen’

Söylediği şarkılarla ve çarpıcı sahne performanslarıyla adından söz ettiren Derici, sosyal medya hesabından sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaşmaktan da geri durmuyor.

İrem Derici’den 12 yaş küçük aşkı Melih Kunukçu’ya sürpriz teklif! ’Lütfen benimle evlen’

Derici'nin Instagram'da 8,9 milyon takipçisiyle paylaştığı romantik pozları da, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

İrem Derici’den 12 yaş küçük aşkı Melih Kunukçu’ya sürpriz teklif! ’Lütfen benimle evlen’

''LÜTFEN BENİMLE EVLEN''

Son olarak İrem Derici Avustralya'daki sahnesine sevgilisi Melih Kunukçu ile gitti. Kunukçu ile bir mekanda eğlenmeye giden İrem Derici sahnede aşkını haykırırken evlilik teklifi etti.

İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu'ya ''Lütfen benimle evlen.'' diye haykırdı.