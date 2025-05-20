Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
10:25
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! Eşi Fahriye Evcen ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!
"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu. İki evladı bulunan çift, mutlu aile hayatlarıyla örnek gösteriliyor. Son olarak yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ile yeni paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İkilinin pozu sosyal medyayı salladı.