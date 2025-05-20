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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! Eşi Fahriye Evcen ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 10:25

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! Eşi Fahriye Evcen ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!

"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu. İki evladı bulunan çift, mutlu aile hayatlarıyla örnek gösteriliyor. Son olarak yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ile yeni paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İkilinin pozu sosyal medyayı salladı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! Eşi Fahriye Evcen ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! Eşi Fahriye Evcen ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen ve ünü ülke sınırlarını aşan Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! Eşi Fahriye Evcen ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan ile Kerem adında iki de oğlu var.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! Eşi Fahriye Evcen ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!

İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan yakışıklı oyuncu daima sosyal medyanın merak edilen ünlü isimlerinden olmayı başarıyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! Eşi Fahriye Evcen ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Mutlu evliliklerine gıpta edilen çift, geçtiğimiz günlerde ilk çocukları Karan'ın 6. yaşını kutlamıştı.