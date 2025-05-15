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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oyuncu olmadan önce ne yaptığını biliyor muydunuz? Üniversitede mesleğine zemin hazırlamış...
Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:23 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 08:29

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oyuncu olmadan önce ne yaptığını biliyor muydunuz? Üniversitede mesleğine zemin hazırlamış...

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman' dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Canlandırdığı Osman Bey karakteriyle büyük beğeni toplayan Özçivit'in kariyer yolculuğu ise oldukça ilginç. Ünlü oyuncunun ekranlara adım atmadan önce hangi mesleği yaptığı ise merak konusu. İşte şimdilerin en gözde oyuncusunun eski mesleği!

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oyuncu olmadan önce ne yaptığını biliyor muydunuz? Üniversitede mesleğine zemin hazırlamış...

Oyunculuk kariyerindeki başarısına hız kesmeden devam eden Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman' dizisinde yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oyuncu olmadan önce ne yaptığını biliyor muydunuz? Üniversitede mesleğine zemin hazırlamış...

Oyunculuktaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Özçivit, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oyuncu olmadan önce ne yaptığını biliyor muydunuz? Üniversitede mesleğine zemin hazırlamış...

Şimdilerin en yakışıklı oyuncularından olan Burak Özçivit'in önceki mesleğini duyanlarda şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oyuncu olmadan önce ne yaptığını biliyor muydunuz? Üniversitede mesleğine zemin hazırlamış...

Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alarak hayata bu meslekle 'Merhaba' demişti. Burak Özçivit için her şey babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla da oyunculuk kariyeri başlamıştı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oyuncu olmadan önce ne yaptığını biliyor muydunuz? Üniversitede mesleğine zemin hazırlamış...

Diğer ünlü isimlerinde merak edilen mesleklerini sizler için derledik...

DENİZ CAN AKTAŞ

Bugüne kadar; 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Avlu' ve 'Hayat Bazen Tatlıdır' gibi sevilen dizilerde rol alan Aktaş'ın Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu ortaya çıktı.