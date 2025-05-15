Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:23
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
08:29
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oyuncu olmadan önce ne yaptığını biliyor muydunuz? Üniversitede mesleğine zemin hazırlamış...
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman' dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Canlandırdığı Osman Bey karakteriyle büyük beğeni toplayan Özçivit'in kariyer yolculuğu ise oldukça ilginç. Ünlü oyuncunun ekranlara adım atmadan önce hangi mesleği yaptığı ise merak konusu. İşte şimdilerin en gözde oyuncusunun eski mesleği!