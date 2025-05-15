Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oyuncu olmadan önce ne yaptığını biliyor muydunuz? Üniversitede mesleğine zemin hazırlamış...

Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alarak hayata bu meslekle 'Merhaba' demişti. Burak Özçivit için her şey babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla da oyunculuk kariyeri başlamıştı.