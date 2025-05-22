Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Minik 'yıldız' ortaya çıktı! Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Milena'nın yüzünü ilk kez paylaştı! Annesinin kopyası...
Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 14:48

Minik 'yıldız' ortaya çıktı! Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Milena'nın yüzünü ilk kez paylaştı! Annesinin kopyası...

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın kızları Milena 1 yaşına girdi. Doğum gününde duygusal bir mesaj paylaşan Atiksoy, uzun süredir merak edilen kızının yüzünü de ilk kez gösterdi. Küçük Milena sevimliliğiyle sosyal medyada ilgi odağı olurken, annesine olan benzerliğiyle de görenleri şaşırttı. Takipçilerin ortak yorumu ise "Minik Yıldız gelmiş!" oldu.

Minik ’yıldız’ ortaya çıktı! Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Milena’nın yüzünü ilk kez paylaştı! Annesinin kopyası...

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Minik ’yıldız’ ortaya çıktı! Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Milena’nın yüzünü ilk kez paylaştı! Annesinin kopyası...

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Minik ’yıldız’ ortaya çıktı! Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Milena’nın yüzünü ilk kez paylaştı! Annesinin kopyası...

Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çift, kızları ile sık sık paylaşım yapıyor.

Minik ’yıldız’ ortaya çıktı! Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Milena’nın yüzünü ilk kez paylaştı! Annesinin kopyası...

KIZI İÇİN HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ!

Yıldız Çağrı Atiksoy, son olarak Instagram hesabında kalpleri ısıtan bir paylaşıma imza attı. Atiksoy, eşi Berk Oktay'ın kızlarının 1. yaş günü için doğum günü pastası hazırladığı anları takipçileriyle paylaştı.

Minik ’yıldız’ ortaya çıktı! Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Milena’nın yüzünü ilk kez paylaştı! Annesinin kopyası...

"BABASI KENDİ ELLERİYLE YAPMAK İSTEDİ"

Güzel oyuncu paylaşımına ise, " Yarın bizim için çok çok büyük bir gün. Miloşkomuzun doğum günü. Evde hararetli bir çalışma var. Kızımızın 1 yaş pastasını babası kendi elleriyle yapmak istedi." notunu düştü.