Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
14:48
Minik 'yıldız' ortaya çıktı! Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Milena'nın yüzünü ilk kez paylaştı! Annesinin kopyası...
Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın kızları Milena 1 yaşına girdi. Doğum gününde duygusal bir mesaj paylaşan Atiksoy, uzun süredir merak edilen kızının yüzünü de ilk kez gösterdi. Küçük Milena sevimliliğiyle sosyal medyada ilgi odağı olurken, annesine olan benzerliğiyle de görenleri şaşırttı. Takipçilerin ortak yorumu ise "Minik Yıldız gelmiş!" oldu.