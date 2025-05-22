Minik ’yıldız’ ortaya çıktı! Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Milena’nın yüzünü ilk kez paylaştı! Annesinin kopyası...

"BABASI KENDİ ELLERİYLE YAPMAK İSTEDİ"

Güzel oyuncu paylaşımına ise, " Yarın bizim için çok çok büyük bir gün. Miloşkomuzun doğum günü. Evde hararetli bir çalışma var. Kızımızın 1 yaş pastasını babası kendi elleriyle yapmak istedi." notunu düştü.