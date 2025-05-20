Özcan Deniz ile kardeşi yine birbirine girdi: Defolun buradan! Kiralık villa kavgası… Samar Dadgar siteye sokmadı...

"EMLAKÇIYI İÇERİ ALMADI"

Bu villalardan birinde kardeşim Özcan Deniz ve ailesi yaşamaktadır. Diğer iki villa boş halde bulunmaktadır. Bu boş villalardan birini şirket sahibi olarak kiraya vermek istedim. Ancak kardeşim Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, emlakçı ve villayı kiralayacak olan kişiyi siteye almadı. Bu amaçla site güvenlik görevlisine telefon telsizinden talimat vermiş."