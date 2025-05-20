Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Özcan Deniz ile kardeşi yine birbirine girdi: Defolun buradan! Kiralık villa kavgası… Samar Dadgar siteye sokmadı...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 08:04

Özcan Deniz ile kardeşi yine birbirine girdi: Defolun buradan! Kiralık villa kavgası… Samar Dadgar siteye sokmadı...

Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasındaki aile içi anlaşmazlıklar bitmek bilmiyor. Son olarak Ercan Deniz, sahibi olduğu Deniz Filmcilik şirketine ait sitedeki boş villalardan birini kiraya vermek isterken, kardeşinin eşi Samar Dadgar'ın engeliyle karşılaştı. Kiracı ve emlakçının siteye alınmadığını iddia eden Ercan Deniz, Dadgar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tuba KALÇIK
Özcan Deniz ile kardeşi yine birbirine girdi: Defolun buradan! Kiralık villa kavgası… Samar Dadgar siteye sokmadı...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz ile yaşadığı gerilim sona ermiyor. Ailevi sorunlarla sıkça gündeme gelen Deniz ailesinde geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Özcan Deniz ile kardeşi yine birbirine girdi: Defolun buradan! Kiralık villa kavgası… Samar Dadgar siteye sokmadı...

Ercan Deniz, Deniz Filmcilik şirketine ait butik sitede boş olan iki daireyi kiralamak istedi. Ancak sitede ikamet eden Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın müdahalesiyle karşılaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Özcan Deniz ile kardeşi yine birbirine girdi: Defolun buradan! Kiralık villa kavgası… Samar Dadgar siteye sokmadı...

'DEFOL BURADAN' DEDİ
Savcılığa suç duyurusunda bulunan Ercan Deniz, ifadesinde şunları söyledi: "Sahibi olduğum Deniz Filmcilik Prodüksiyon Turizm A.Ş.'ye ait site içerisinde üç adet müstakil villa bulunmaktadır.

Özcan Deniz ile kardeşi yine birbirine girdi: Defolun buradan! Kiralık villa kavgası… Samar Dadgar siteye sokmadı...

"EMLAKÇIYI İÇERİ ALMADI"

Bu villalardan birinde kardeşim Özcan Deniz ve ailesi yaşamaktadır. Diğer iki villa boş halde bulunmaktadır. Bu boş villalardan birini şirket sahibi olarak kiraya vermek istedim. Ancak kardeşim Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, emlakçı ve villayı kiralayacak olan kişiyi siteye almadı. Bu amaçla site güvenlik görevlisine telefon telsizinden talimat vermiş."

Özcan Deniz ile kardeşi yine birbirine girdi: Defolun buradan! Kiralık villa kavgası… Samar Dadgar siteye sokmadı...

Ercan Deniz ifadesini şu sözlerle sürdürdü: "Beni kastederek ve benim uzaklaştırma kararım olduğunu söyleyerek 'Buraya gelirse savcılığa tekrar şikayet ederim' demiş ardında 'Defolun!' diyerek emlakçı ve villayı kiralayacak şahısları içeriye aldırmamış.