Giriş Tarihi: 20.05.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
08:04
Özcan Deniz ile kardeşi yine birbirine girdi: Defolun buradan! Kiralık villa kavgası… Samar Dadgar siteye sokmadı...
Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasındaki aile içi anlaşmazlıklar bitmek bilmiyor. Son olarak Ercan Deniz, sahibi olduğu Deniz Filmcilik şirketine ait sitedeki boş villalardan birini kiraya vermek isterken, kardeşinin eşi Samar Dadgar'ın engeliyle karşılaştı. Kiracı ve emlakçının siteye alınmadığını iddia eden Ercan Deniz, Dadgar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.