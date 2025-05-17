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Giriş Tarihi: 17.05.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 06:38

Sahaların yıldızı mutfağın da şefi çıktı! Amine Gülşe açıkladı: Mesut Özil bakın hangi yemekte ustaymış...

Futbol sahalarının yıldızı, şimdi de mutfakta hünerlerini konuşturuyor! Dünya çapında milyonların hayranlıkla izlediği Mesut Özil, sadece asistleriyle değil, menemen tarifleriyle de gönülleri fethediyor. Eşi Amine Gülşe'nin "Benden daha iyi yapıyor" itirafıysa sosyal medyayı karıştırdı. Kim derdi ki, Premier Lig'in efsane 10 numarası bir gün mutfakta da alkışlanacak? İşte ustası olduğu o lezzet...

ÖMER KARAHAN
Sahaların yıldızı mutfağın da şefi çıktı! Amine Gülşe açıkladı: Mesut Özil bakın hangi yemekte ustaymış...

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil'in, sahadaki maharetlerinin yanı sıra mutfakta da iddialı olduğu ortaya çıktı.

Sahaların yıldızı mutfağın da şefi çıktı! Amine Gülşe açıkladı: Mesut Özil bakın hangi yemekte ustaymış...

Türk yemeklerini çok seven Özil'in favori yemeği ise menemen.

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Sahaların yıldızı mutfağın da şefi çıktı! Amine Gülşe açıkladı: Mesut Özil bakın hangi yemekte ustaymış...

Amine Gülşe, "Eşim çok sevdiği için sık sık menemen yapıyorum ama Mesut, bu konuda çok başarılı. Çok lezzetli menemen yapıyor" dedi.

Sahaların yıldızı mutfağın da şefi çıktı! Amine Gülşe açıkladı: Mesut Özil bakın hangi yemekte ustaymış...

PEKİ MESUT ÖZİL'İN FAVORİ OTOMOBİLİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Mesut Özil tercihini Mercedes'ten yana kullanıyor.

Sahaların yıldızı mutfağın da şefi çıktı! Amine Gülşe açıkladı: Mesut Özil bakın hangi yemekte ustaymış...

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