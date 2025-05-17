Giriş Tarihi: 17.05.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
06:38
Sahaların yıldızı mutfağın da şefi çıktı! Amine Gülşe açıkladı: Mesut Özil bakın hangi yemekte ustaymış...
Futbol sahalarının yıldızı, şimdi de mutfakta hünerlerini konuşturuyor! Dünya çapında milyonların hayranlıkla izlediği Mesut Özil, sadece asistleriyle değil, menemen tarifleriyle de gönülleri fethediyor. Eşi Amine Gülşe'nin "Benden daha iyi yapıyor" itirafıysa sosyal medyayı karıştırdı. Kim derdi ki, Premier Lig'in efsane 10 numarası bir gün mutfakta da alkışlanacak? İşte ustası olduğu o lezzet...