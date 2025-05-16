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Haberler Galeri Şarkıcı Göksel'i görenler tanıyamıyor! Yaptığı paylaşıma yorum yağdı: "Ne yaptın kendine?!"
Giriş Tarihi: 16.05.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 15:53

Şarkıcı Göksel'i görenler tanıyamıyor! Yaptığı paylaşıma yorum yağdı: "Ne yaptın kendine?!"

Türk pop müziğinin kendine has sesi ve sahnedeki güçlü duruşuyla yıllardır beğeni toplayan Göksel, bu kez özel hayatıyla değil, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla gündeme oturdu. Sessizliğini uzun bir aradan sonra bozan ünlü sanatçı, yaptığı paylaşım sonrası takipçilerinden adeta yorum yağmuruna tutuldu. İşte Göksel'in şaşırtan değişimi…

Şarkıcı Göksel’i görenler tanıyamıyor! Yaptığı paylaşıma yorum yağdı: Ne yaptın kendine?!

Bir döneme damga vuran "Depresyondayım" ve "Sabır" gibi parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Göksel, son yıllarda özel yaşamını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ediyor.

Şarkıcı Göksel’i görenler tanıyamıyor! Yaptığı paylaşıma yorum yağdı: Ne yaptın kendine?!

Yaklaşık iki yıl boyunca kendisinden yaşça küçük olan müzisyen Osman Şahin'le aşk yaşayan sanatçı, ilişkisini hiçbir zaman kamuoyuna açık şekilde yaşamamıştı. Ancak çiftin yollarını sessiz sedasız ayırması, kulislerde çok konuşulmuştu.

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Şarkıcı Göksel’i görenler tanıyamıyor! Yaptığı paylaşıma yorum yağdı: Ne yaptın kendine?!

Ayrılık sonrası herhangi bir açıklama yapmayan ve müziğine odaklanan Göksel, geçtiğimiz günlerde yaptığı Instagram paylaşımıyla bir anda gündemin ilk sıralarına yerleşti. Objektife poz veren sanatçının yüzündeki değişim, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Şarkıcı Göksel’i görenler tanıyamıyor! Yaptığı paylaşıma yorum yağdı: Ne yaptın kendine?!

İŞTE O POZ!

Bazı hayranları Göksel'in görünümüne övgüler yağdırırken, bazıları da ünlü sanatçının estetik müdahale geçirmiş olabileceğini iddia etti. "Bu Göksel değil", "Tanımakta zorlandım" ve "Yüzü çok farklı görünüyor" gibi yorumlar, kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu.

Şarkıcı Göksel’i görenler tanıyamıyor! Yaptığı paylaşıma yorum yağdı: Ne yaptın kendine?!

Göksel ise yorumlara dair herhangi bir açıklama yapmadı. Bu sessizlik, bazı kesimler tarafından bilinçli bir tercih olarak değerlendirilirken, bazı takipçileri de "Göksel her zaman gizemini korumayı seçiyor" diyerek sanatçının duruşunu takdir etti.