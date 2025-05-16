Giriş Tarihi: 16.05.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
15:53
Şarkıcı Göksel'i görenler tanıyamıyor! Yaptığı paylaşıma yorum yağdı: "Ne yaptın kendine?!"
Türk pop müziğinin kendine has sesi ve sahnedeki güçlü duruşuyla yıllardır beğeni toplayan Göksel, bu kez özel hayatıyla değil, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla gündeme oturdu. Sessizliğini uzun bir aradan sonra bozan ünlü sanatçı, yaptığı paylaşım sonrası takipçilerinden adeta yorum yağmuruna tutuldu. İşte Göksel'in şaşırtan değişimi…