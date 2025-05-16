Şarkıcı Göksel'i görenler tanıyamıyor! Yaptığı paylaşıma yorum yağdı: "Ne yaptın kendine?!"

Göksel ise yorumlara dair herhangi bir açıklama yapmadı. Bu sessizlik, bazı kesimler tarafından bilinçli bir tercih olarak değerlendirilirken, bazı takipçileri de "Göksel her zaman gizemini korumayı seçiyor" diyerek sanatçının duruşunu takdir etti.