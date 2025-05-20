Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
10:00
Son Dakika: Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in annesi hayatını kaybetti! Sevenlerinden dua istemişti...
Sunucu Aslı Hünel ile 'Aynalı Tahir' dizisiyle tanınan oyuncu Saruhan Hünel'in annesi, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ünlü kardeşler bu süreçte sık sık sevenlerinden dua istemişti. Ancak beklenen acı haber kısa süre sonra geldi. Hünel kardeşler, anneleri Şükran Hünel'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.