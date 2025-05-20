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Haberler Galeri Son Dakika: Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in annesi hayatını kaybetti! Sevenlerinden dua istemişti...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 10:00

Son Dakika: Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in annesi hayatını kaybetti! Sevenlerinden dua istemişti...

Sunucu Aslı Hünel ile 'Aynalı Tahir' dizisiyle tanınan oyuncu Saruhan Hünel'in annesi, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ünlü kardeşler bu süreçte sık sık sevenlerinden dua istemişti. Ancak beklenen acı haber kısa süre sonra geldi. Hünel kardeşler, anneleri Şükran Hünel'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Son Dakika: Aslı Hünel ve Saruhan Hünel’in annesi hayatını kaybetti! Sevenlerinden dua istemişti...

Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel, anneleri Şükran Hünel'in sağlık durumu nedeniyle zor günler geçiriyor. Ünlü kardeşler, annelerinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurarak sevenlerinden dua istemişti.

Son Dakika: Aslı Hünel ve Saruhan Hünel’in annesi hayatını kaybetti! Sevenlerinden dua istemişti...

Aslı Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesini ziyaret ettiğini belirterek, "Annemi gördüm, yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbim şifa, yakınlarına güç versin" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, annesinin sağlığına kavuşması için takipçilerinden destek beklediğini dile getirmişti.

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Son Dakika: Aslı Hünel ve Saruhan Hünel’in annesi hayatını kaybetti! Sevenlerinden dua istemişti...

Aynı şekilde Saruhan Hünel de annesinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunmuştu. Ünlü oyuncu, "Tüm sevenlerimden ricam olur; canım annem Şükran Hünel şu an yoğun bakımda. Tıbbi olarak her şey yapılıyor. Sizlerden tek beklentim bol dua etmeniz" diyerek sevenlerine çağrıda bulundu. Hünel, annesinin sağlığı için umutlu olduklarını ancak dualara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

Şükran Hünel'in sağlık durumu ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmazken, ailenin yakınları ve hayranları sosyal medyada geçmiş olsun mesajlarıyla desteklerini göstermişti.

Son Dakika: Aslı Hünel ve Saruhan Hünel’in annesi hayatını kaybetti! Sevenlerinden dua istemişti...

ACI HABERİ DUYURDULAR!

Sık sık anneleri için sevenlerinden dua isteyen Hünel kardeşler, acı haberi sosyal medya hesaplarında duyurdu. Ünlü kardeşler bir süredir tedavi gören annelerinin vefat ettiğini açıkladı. Vefat haberini ilk Aslı Hünel daha sonrada Saruhan Hünel şu şekilde paylaştı: "Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakk'ın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz"

Son Dakika: Aslı Hünel ve Saruhan Hünel’in annesi hayatını kaybetti! Sevenlerinden dua istemişti...

Ardından cenaze detaylarını paylaşan Aslı Hünel, "Canımız annemizin cenazesi; 21 Mayıs Çarşamba günü (yarın) Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanımıza defnedilecektir. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.