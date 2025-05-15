Giriş Tarihi: 15.05.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
07:00
Sosyal medyanın yeni kabusu! 'TikDok'lar ölüm tehlikesi saçıyor: Uzak durmazsanız hayatınızdan olursunuz...
Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte sağlık alanında tehlikeli bir alışkanlık ortaya çıktı. Doktora gitmek yerine sosyal medyada şifa aramak... Bu zaafı fırsata çeviren sahte doktorlar, yapay zeka destekli "TikDok" hesaplarıyla sosyal medyada adeta kol geziyor. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, bu yeni tehlikeyi köşesine taşıdı ve uzmanların uyarılarını aktardı!