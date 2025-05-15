Sosyal medyanın yeni kabusu! ’TikDok’lar ölüm tehlikesi saçıyor: Uzak durmazsanız hayatınızdan olursunuz...

Dijital güvenlik şirketi ESET'in uzmanları, gerçek ve sahte görüntüleri ayırmak için şu noktalara dikkat çekiyorlar:

-Sesle senkronize olmayan dudak hareketleri veya sert ve doğal olmayan yüz ifadeleri,

-Bulanık kenarlar veya ani ışık değişimleri gibi görsel aksaklıklar görülüyorsa,

-Robotik veya aşırı cilalı bir ses duyuyorsanız,

-Az takipçisi olan veya geçmişi olmayan yeni profiller tarafından servis ediliyorsa,

