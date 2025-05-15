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Haberler Galeri Sosyal medyanın yeni kabusu! 'TikDok'lar ölüm tehlikesi saçıyor: Uzak durmazsanız hayatınızdan olursunuz...
Giriş Tarihi: 15.05.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 07:00

Sosyal medyanın yeni kabusu! 'TikDok'lar ölüm tehlikesi saçıyor: Uzak durmazsanız hayatınızdan olursunuz...

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte sağlık alanında tehlikeli bir alışkanlık ortaya çıktı. Doktora gitmek yerine sosyal medyada şifa aramak... Bu zaafı fırsata çeviren sahte doktorlar, yapay zeka destekli "TikDok" hesaplarıyla sosyal medyada adeta kol geziyor. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, bu yeni tehlikeyi köşesine taşıdı ve uzmanların uyarılarını aktardı!

YÜKSEL AYTUĞ
Sosyal medyanın yeni kabusu! ’TikDok’lar ölüm tehlikesi saçıyor: Uzak durmazsanız hayatınızdan olursunuz...

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte çok tehlikeli bir alışkanlık edindik: Doktora gitmek yerine sosyal medyada deva aramak. Halkın bu zaafından yararlanan sözde içerik üreticileri ise tamamen kâr amaçlı yeni bir "deepfake" uygulamasını devreye soktular. Yapay zeka tarafından üretilen ve TikDok adı verilen sahte doktorlar, TikTok ve Instagram üzerinden sözde şifa dağıtıyorlar.

Sosyal medyanın yeni kabusu! ’TikDok’lar ölüm tehlikesi saçıyor: Uzak durmazsanız hayatınızdan olursunuz...

Ancak bu kerameti kendinden menkul sahte doktorlar konusunda gerçek bilim çevreleri halkı uyararak "Sakın bunlara aldanmayın, tavsiye ettikleri sağlık uygulamalarından ve ilaçlarından uzak durun. Aksi halde hayatınızdan olursunuz" diyorlar.

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Sosyal medyanın yeni kabusu! ’TikDok’lar ölüm tehlikesi saçıyor: Uzak durmazsanız hayatınızdan olursunuz...

Dijital güvenlik şirketi ESET'in uzmanları, gerçek ve sahte görüntüleri ayırmak için şu noktalara dikkat çekiyorlar:

-Sesle senkronize olmayan dudak hareketleri veya sert ve doğal olmayan yüz ifadeleri,
-Bulanık kenarlar veya ani ışık değişimleri gibi görsel aksaklıklar görülüyorsa,
-Robotik veya aşırı cilalı bir ses duyuyorsanız,
-Az takipçisi olan veya geçmişi olmayan yeni profiller tarafından servis ediliyorsa,

Sosyal medyanın yeni kabusu! ’TikDok’lar ölüm tehlikesi saçıyor: Uzak durmazsanız hayatınızdan olursunuz...

-"Mucize tedaviler", "garantili sonuçlar" ve "doktorlar bu numaradan nefret ediyor" gibi abartılı iddialara sahipse, özellikle de güvenilir kaynaklardan yoksunlarsa,

Sosyal medyanın yeni kabusu! ’TikDok’lar ölüm tehlikesi saçıyor: Uzak durmazsanız hayatınızdan olursunuz...

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