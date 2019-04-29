Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • 17 milyon vatandaşın aylığına enflasyon zammı! Emekli maaşları ne kadar olacak?

17 milyon vatandaşın aylığına zammı! maaşları ne kadar olacak?

Temmuz ayında 6 aylı enflasyona göre 17 milyon vatandaşın aylığına yapılacak. ve Bağkurlu emeklilere 6 aylık zammına göre yüzde 7 oranında zam yapılırken, ve memur emeklilerine yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Milyonlarca vatandaş Merkez Bankasının enflasyon açıklamasını beklerken memur, memur emeklisi ve SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Enflasyon zammı ile birlikte birçok sosyal yardım maaşları da artacak. , memur, yaşlı, engelli ve evde yakınına bakanlara yönelik ödenecek tahmini artış ve maaşlar...

Giriş Tarihi: 29.04.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 29.04.2019 09:48
17 milyon vatandaşın aylığına enflasyon zammı! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Temmuz ayında 6 aylık sonrası yaklaşık 17 milyon vatandaşın aylık gelirinde artışlar yaşacanak. 6 aylık enflasyon zammı sonrası maaşları ve sosyal yardımlar da artışlar yaşanacak. Merkez Bankasının açıklayacağı 6 aylık enflasyon sonrası maaşlar da olacak tahmini artışları sizler için derledik. İşte tüm detaylar. İyi okumalar.

17 milyon vatandaşın aylığına enflasyon zammı! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Temmuz'da gelirler artacak. ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık oranında yapılırken, memurlara ve emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
17 milyon vatandaşın aylığına enflasyon zammı! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahminine göre, ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6, memurların ve emeklilerininki ise yüzde 7 olacak.

17 milyon vatandaşın aylığına enflasyon zammı! Emekli maaşları ne kadar olacak?

maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek.

17 milyon vatandaşın aylığına enflasyon zammı! Emekli maaşları ne kadar olacak?

İşte yeni aylıklar:

EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 546 TL
Yüzde 5'lik artışa göre, en düşük emeklisi maaşı 119 lira artışla 2 bin 498 liraya yükselecek. yüzde 7'ye ulaşırsa da, en düşük aylık 167 lira yükselişle 2 bin 546 liraya ulaşacak.

17 milyon vatandaşın aylığına enflasyon zammı! Emekli maaşları ne kadar olacak?

ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6 olarak gerçekleşirse en düşük esnaf emeklilerinde bin 691 liraya çıkacak. Bağ- Kur tarım emeklilerinde de taban maaş bin 260 liraya ulaşacak.

17 milyon vatandaşın aylığına enflasyon zammı! Emekli maaşları ne kadar olacak?

'lılarda ise en düşük , 2000'den önce olanlarda bin 927, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 193 liraya yükselecek.

BİZE ULAŞIN