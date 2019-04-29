17 milyon vatandaşın aylığına enflasyon zammı! Emekli maaşları ne kadar olacak?
17 milyon vatandaşın aylığına enflasyon zammı! Emekli maaşları ne kadar olacak?
Temmuz ayında 6 aylı enflasyona göre 17 milyon vatandaşın aylığına zam yapılacak. SSK ve Bağkurlu emeklilere 6 aylık enflasyon zammına göre yüzde 7 oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklilerine yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Milyonlarca vatandaş Merkez Bankasının enflasyon açıklamasını beklerken memur, memur emeklisi ve SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Enflasyon zammı ile birlikte birçok sosyal yardım maaşları da artacak. Emekli, memur, yaşlı, engelli ve evde yakınına bakanlara yönelik ödenecek tahmini artış ve maaşlar...
Giriş Tarihi: 29.04.2019
09:42
Güncelleme Tarihi: 29.04.2019
09:48