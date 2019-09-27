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  • Çalışanlar ve işverenler dikkat! SSK hakları nelerdir? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması

Çalışanlar ve işverenler dikkat! SSK hakları nelerdir? maaşı ve alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Milyonlarca çalışanın merak ettiği alma şartları, emeklilik hesaplaması ve maaşı alma şartları gibi konuları 'a yöneltilen sorularla cevaplıyoruz. İşçi ve işverenlerin bu konulardaki yasal hakları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartlar aranıyor ve emeklilik hesaplaması nasıl yapılıyor? Tazminat veya işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Sabah Memurlar'a yöneltilen soruları Sabah gazetesi yazarı Sabah Memurlar'a cevapladı. İşte milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren konularla ilgili sorular ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 17:30
Çalışanlar ve işverenler dikkat! SSK hakları nelerdir? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması

, milyonlarca çalışanın merak ettiği konuları cevaplarla aydınlığa kavuşturuyor. Emeklilik maaşı, emekli olma şartları, maaşı ve gibi önemli konular hakkında gelen sorular ve cevaplar...

Çalışanlar ve işverenler dikkat! SSK hakları nelerdir? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması

Soru: Merhaba resmi tatillerde çalıştırıp yerine izin veriyorlar bu yolla tazminatını alabilir miyim? Yasemin GENÇAY

Cevap: Yasalarımıza göre resmi tatillerde çalışma yapılamıyor. Eğer çalışma yapılmışsa bu günler için işçilere iki yevmiye ödeniyor. Bunun yerine izin kullandırılması yasaya aykırı bir durum oluşturuyor. Sizin fazla çalışma paralarınızın ödenmemesi haklı fesih sebebidir. Kanunsuz izin yaptırılması durumunu da Alo 170'e bildirebilir sonrada haklı fesihle ayrılarak alabilirsiniz.

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Çalışanlar ve işverenler dikkat! SSK hakları nelerdir? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması

Soru: 1981 doğumluyum 30.09.1999 tarihinde sigorta başlangıcım var. 5023 gün pirimim ödendi. Ne zaman emekli olurum? Şu an 4d olarak kamuda görev yapmaktayım. Evren Yumak

Cevap: 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olduğunuz için 60 yaş ve 7 bin gün ile emekli olabilirsiniz. Eğer 22 gün önce sigortalı olsaydınız 58 yaşında ve 5825 günle emekli olabilirdiniz.

Çalışanlar ve işverenler dikkat! SSK hakları nelerdir? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması

Soru: Özel okulda 17 yıldır öğretmenim 1979 doğumluyum. 03.10.2003 sigorta girişim var. şuan için 5500 sigorta günüm oldu lakin 1990-1995 arası sigortasız olarak bir iş yerinde çalıştım buradaki günlerimi de sigortadan tekrar saydıra bilir miyim? Semih GENÇOĞLU

Cevap: Eğer önceki çalışmalarda sigorta bildirimi yapıldı ama prim yatırılmadıysa bu durumda zaman aşımı olmadan hizmet tespiti yapılabiliyor. Ancak hiç sigorta bildirimi yapılmayan durumlarda zaman aşımı devreye giriyor. Bu da son düzenlemeyle 5 yıla indirildi.

Çalışanlar ve işverenler dikkat! SSK hakları nelerdir? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması

Soru: 08:00-17:00 saatleri arasında çalışan bir işçi hafta tatili kaç gün olmalıdır? Ersan KILIÇ

Cevap: Yasalarımıza göre çalışma saatleri haftada 45 ayda ise 225 dir. Yaptığınız sözleşmeye göre bu 40 saatte yani haftada 5 günde olabilmektedir. Eğer sözleşmeniz bu yönde ise iki gün değilse haftada en az 1 gün izin hakkınız bulunuyor.

Çalışanlar ve işverenler dikkat! SSK hakları nelerdir? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması

Soru: Eşim 2005 sigorta girişli ve 1958 doğumlu, 4600 günü var. Emekli olma süresi ve şartları nedir? Rıza KURTULUŞ

Cevap: Eşiniz biraz geç sigortalı olmuş. Prim gününü 7 bine tamamladığında 58 yaş şartıyla emekli olacaktır. Kısmi emeklilik için ise 25 yıl şartı var yani 4500 günü tamam ama 2030'u beklemek zorunda.

Çalışanlar ve işverenler dikkat! SSK hakları nelerdir? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması

Soru: Ben SSK emeklisiyim. Aile yardımı alamıyorum bunu alabilecek miyim ve 2000 sonrası emeklilerine intibak yasası çıkacak mı? Oğuzhan BOYRAZ

Cevap: Aile yardımı bildiğiniz gibi memurlara veriliyor. Ayrıca işçilere de yani özel sektör çalışanlarına da asgari geçim indirimi ödeniyor. Ancak emekli olduktan sonra aile yardımının devam etmesi talebi memur emeklileri içni vardı. Sizin emekli olduktan sonra sadece yüzde 4 ek ödemeniz bulunuyor. İntibak yasası ile ilgili henüz bir gelişme yok. Biliyorsunuz yasal süreçte de bir netice alınamadı ve bunun için mutlaka yasal düzenleme gerekiyor.

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