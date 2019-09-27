Çalışanlar ve işverenler dikkat! SSK hakları nelerdir? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması

Soru : Özel okulda 17 yıldır öğretmenim 1979 doğumluyum. 03.10.2003 sigorta girişim var. şuan için 5500 sigorta günüm oldu lakin 1990-1995 arası sigortasız olarak bir iş yerinde çalıştım buradaki günlerimi de sigortadan tekrar saydıra bilir miyim? Semih GENÇOĞLU

Cevap: Eğer önceki çalışmalarda sigorta bildirimi yapıldı ama prim yatırılmadıysa bu durumda zaman aşımı olmadan hizmet tespiti yapılabiliyor. Ancak hiç sigorta bildirimi yapılmayan durumlarda zaman aşımı devreye giriyor. Bu da son düzenlemeyle 5 yıla indirildi.