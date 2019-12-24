Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020 yılında emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak?
Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020 yılında emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayının sonunda zamlı maaşını alacak. Emekli vatandaşlar da bankaların sunacağı promosyonları incelemeye başladı. Kimi bankalar bin lira verirken müşteri getirenlere de 100-125 lira verebiliyor. Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar ve gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.12.2019
10:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
10:40
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