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  • Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020 yılında emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak?

maaşları ne kadar olacak? 2020 yılında emekli ödemeleri ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaş Ocak ayının sonunda zamlı maaşını alacak. Emekli vatandaşlar da bankaların sunacağı promosyonları incelemeye başladı. Kimi bankalar bin lira verirken müşteri getirenlere de 100-125 lira verebiliyor. Hangi banka emekliye ne kadar veriyor? İşte detaylar ve gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 10:40
Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020 yılında emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak?

Milyonlarca yeni yılda zamlı maaşını alacak. Emeklilerin takip ettiği bir diğer konu da bankaların vereceği ücreti. Bankalar emekli vatandaşlara ne kadar promosyon ücreti teklif ediyor? İşte detaylar...

Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020 yılında emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak?

bin 100 liraya kadar çıktı. Emeklilere özel promosyon kampanyaları düzenliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte o bankaların vatandaşlara sunduğu teklifler.

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Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020 yılında emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak?

● AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşlarını 2 gün önce çekebiliyor.

Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020 yılında emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak?

● DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020 yılında emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak?

● FİBABANKA: 330, 415, 500 lira ödeme yapıyor.

Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020 yılında emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak?

● İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor.

Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020 yılında emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak?

● TEB: Yeni edinilen maaş müşterilerine, 2 otomatik fatura talimatı verirlerse bin liraya varan veriyor.

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