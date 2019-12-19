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  • Emekli maaşlarına zam oranları netleşmeye başlıyor! Emekli maaşları yeni yılda ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına oranları netleşmeye başlıyor! Emekli maaşları yeni yılda ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli vatandaş, yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak olan zamma odaklandı. Asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerini yapmaya devam ediyor. Kasım ayı enflasyonu da açıklanmıştı. Aralık ayı enflasyonu da Ocak ayında açıklanacak. Açıklanacak olan yıllık oranına göre emekli maaşlarına yapılacak.Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği zam oranının 6.29'luk olması beklenirken böylece maaşlar 370 liraya kadar artış gösterecek. SSK ve Bağkur emekli maaşları için zam oranları netleşmeye başladı. İşte emekli maaşları detayları ve gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:44
Emekli maaşlarına zam oranları netleşmeye başlıyor! Emekli maaşları yeni yılda ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli vatandaş yeni yıldaki zamlara odaklandı. Emekli maaşlarına ne kadar yapılacak? En düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Zamlar, açıklanacak olan oranına göre belirlenecek. İşte emekli maaşlarıyla ilgili tahminler ve maaş tablosu...

Emekli maaşlarına zam oranları netleşmeye başlıyor! Emekli maaşları yeni yılda ne kadar olacak?

Emeklinin ocak zammı yaklaştıkça konuyla ilgili en güncel bilgiler de merakla bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur'lulara bu yılın ikinci yarısındaki oranında yapılacak.

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Emekli maaşlarına zam oranları netleşmeye başlıyor! Emekli maaşları yeni yılda ne kadar olacak?

Memur emeklilerine de yüzde 4 ve 6 aylık yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? İşte o tablo!

Emekli maaşlarına zam oranları netleşmeye başlıyor! Emekli maaşları yeni yılda ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ- Kur'lulara yüzde 6.29, memur emeklilerine yüzde 5.29 olacak.

Emekli maaşlarına zam oranları netleşmeye başlıyor! Emekli maaşları yeni yılda ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Ocak'ta ayrıca maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme de yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak.

Emekli maaşlarına zam oranları netleşmeye başlıyor! Emekli maaşları yeni yılda ne kadar olacak?

Yüzde 6.29 artışa göre SSK ve Bağ-Kur'luların ek ödeme dâhil gelirinde 74 ile 370 lira arasında artış yaşanacak.

Emekli maaşlarına zam oranları netleşmeye başlıyor! Emekli maaşları yeni yılda ne kadar olacak?

En düşük aylık bin 181 lira 86 kuruştan bin 256 lira 20 kuruşa, en yüksek aylık da 5 bin 887 liradan 6 bin 257 liraya ulaşacak..

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