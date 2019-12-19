Emekli maaşlarına zam oranları netleşmeye başlıyor! Emekli maaşları yeni yılda ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli vatandaş, yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak olan zamma odaklandı. Asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerini yapmaya devam ediyor. Kasım ayı enflasyonu da açıklanmıştı. Aralık ayı enflasyonu da Ocak ayında açıklanacak. Açıklanacak olan yıllık enflasyon oranına göre emekli maaşlarına zam yapılacak.Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği zam oranının 6.29'luk olması beklenirken böylece maaşlar 370 liraya kadar artış gösterecek. SSK ve Bağkur emekli maaşları için zam oranları netleşmeye başladı. İşte emekli maaşları detayları ve gelişmeler...