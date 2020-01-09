En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2020 memur maaşları tablosu

Görevdeki memurlar da, emekliler gibi ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplusözleşmeye göre önceden belirleniyor; üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeye göre de görevdeki memurlar, maaşlarını, 2020'nin ocak ayında yüzde 4 zamlı alacak. İmzalanan toplu sözleşmeye göre TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı temmuz-aralık enflasyonun, yüzde 5'i aşması haline aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.