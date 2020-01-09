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  • En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2020 memur maaşları tablosu

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2020 memur maaşları tablosu

2020 yılında yeni memur maaşları belli oldu. Açıklanan rakamlarıyla birlikte memurlar enflasyon farkı ile birlikte maaşlarına yüzde 5.49 oranında alacak. Yapılan zam sonrası en düşük maaş da belli oldu. Böylece en düşük memur maaşı, aile yardımı ödeneği hariç 3.927 TL olarak belirlendi. Kamuda çalışan şube müdürünün maaşı ise 6.561 TL olarak belirlendi. İşte tablosu

Giriş Tarihi: 09.01.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 09:37
En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2020 memur maaşları tablosu

2020 yılında memurların alacağı maaşlar belli oldu. Milyonlarca memurun beklediği oranından sonra maaşlara yapılacak oranları da netleşmişti. Buna göre memurlar yüzde 5.49 oranına zam alacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurların mali ve sosyal haklarına yönelik yayımladığı genelge ile taban ve tavan ücretlerin yeni senede yüzde 5.49 artırılacağını açıkladı.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2020 memur maaşları tablosu

Görevdeki memurlar da, emekliler gibi ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. oranları ise toplusözleşmeye göre önceden belirleniyor; üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeye göre de görevdeki memurlar, maaşlarını, 2020'nin ocak ayında yüzde 4 zamlı alacak. İmzalanan toplu sözleşmeye göre TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı temmuz-aralık enflasyonun, yüzde 5'i aşması haline aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.

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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2020 memur maaşları tablosu

YÜZDE 5.49 ZAM

Memurların maaşlarına konu olan rakamı açıklandı. 2019 yılı temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 6.49 oldu. Enflasyon toplu sözleşmede belirtildiği gibi yüzde 5'i aştığından memur emeklileri için yüzde 1.49'luk enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklendiğinde 2020'nin ocak-haziran döneminde memurlar, maaşlarını, yüzde 5.49 zamlı alacak.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2020 memur maaşları tablosu

Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı, aile yardım ödeneği hariç 3.927.3 liraya çıkacak. Kamuda çalışan genel müdürün maaşı ise 12.762 liraya, 1'inci derecede 4'üncü kademede şube müdürünün maaşı 6.561 liraya yükselecek. Bu rakamlar aile yardım ödeneği hariç maaşlar. Yeni zamlarla birlikte memurların alacağı aile yardımı da arttı.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2020 memur maaşları tablosu

İŞTE MAAŞ TABLOSU

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2020 memur maaşları tablosu
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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2020 memur maaşları tablosu
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