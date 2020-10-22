KPSS sonuçları sonrası güncel memur ve personel alımı ilanları 2020! Kamu personel alımı ve memur alımı ilanları başvuru şartları ve tarihleri bell oldu! Kamu kurumlarında personel alımları devam ediyor. 2020 personel alımlarında hangi kurum kaç personel alacak? Kamu kurumları ihtiyaçları doğrultusunda memur alımı yapacak. Yayınlanan ilanlarda memur ve personel alım başvuru şartları ve kontenjanları belli oldu. İşte personel alımı yapan kurumların ilanları...