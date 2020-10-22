Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri KPSS sonuçları sonrası güncel memur ve personel alımı ilanları 2020! Kamu personel alımı ve memur alımı ilanları başvuru şartları ve tarihleri!

sonuçları sonrası güncel memur ve personel alımı ilanları 2020! alımı ve memur alımı ilanları başvuru şartları ve tarihleri!

sonuçları sonra güncel memur ve personel alımı ilanları 2020! alımı ve memur alımı ilanları başvuru şartları ve tarihleri! Kamu kurumlarında personel alımları devam ediyor. 2020 personel alımlarında hangi kurum kaç personel alacak? Kamu kurumları ihtiyaçları doğrultusunda memur alımı yapacak. Yayınlanan ilanlarda memur ve başvuru şartları ve kontenjanları belli oldu. İşte personel alımı yapan kurumlar

Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 11:33
KPSS sonuçları sonrası güncel memur ve personel alımı ilanları 2020! Kamu personel alımı ve memur alımı ilanları başvuru şartları ve tarihleri!

sonuçları sonrası güncel memur ve personel alımı ilanları 2020! alımı ve memur alımı ilanları başvuru şartları ve tarihleri bell oldu! Kamu kurumlarında personel alımları devam ediyor. 2020 personel alımlarında hangi kurum kaç personel alacak? Kamu kurumları ihtiyaçları doğrultusunda memur alımı yapacak. Yayınlanan ilanlarda memur ve başvuru şartları ve kontenjanları belli oldu. İşte personel alımı yapan kurumların ilanları...

KPSS sonuçları sonrası güncel memur ve personel alımı ilanları 2020! Kamu personel alımı ve memur alımı ilanları başvuru şartları ve tarihleri!

İletişim Başkanlığı Sözleşmeli Personel (Mütercim-Tercüman) Alım İlanı

Son başvuru Tarihi: 06.11.2020

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS sonuçları sonrası güncel memur ve personel alımı ilanları 2020! Kamu personel alımı ve memur alımı ilanları başvuru şartları ve tarihleri!

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 17 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Son başvuru Tarihi: 05.11.2020

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS sonuçları sonrası güncel memur ve personel alımı ilanları 2020! Kamu personel alımı ve memur alımı ilanları başvuru şartları ve tarihleri!

Adli yargıda tercüman olarak listeye kaydolmak isteyen adaylar

Başvurular 31 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS sonuçları sonrası güncel memur ve personel alımı ilanları 2020! Kamu personel alımı ve memur alımı ilanları başvuru şartları ve tarihleri!

Milli Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığına Sürekli İşçi alınacaktır

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS sonuçları sonrası güncel memur ve personel alımı ilanları 2020! Kamu personel alımı ve memur alımı ilanları başvuru şartları ve tarihleri!

Ankara Kalkınma Ajansı Uzman ve Destek Personelleri alıyor

Başvuru Süresi
09-20 Kasım 2020 (Başvurular 20 Kasım 2020 tarihi, saat 17:00'a kadar yapılabilir.)

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS sonuçları sonrası güncel memur ve personel alımı ilanları 2020! Kamu personel alımı ve memur alımı ilanları başvuru şartları ve tarihleri!

Gazi Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel alım ilanı

Son başvuru Tarihi: 02.11.2020

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA