Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sorular! Emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı şartları nelerdir?

Soru: Babam 1993 yılından beri sürekli SGK'lı olarak çalışıyor fakat yaştan dolayı bekletilmekte primi dolmuş emekli olması için ne yapabiliriz? Annemin 8 günlük SGK girişi bulunmakta 30 küsürlük bir girişi var. Annemin emekliliği için de ne yapabilirim? Rüya Atabay

Cevap: Emeklilik için yıl prim ve yaş şyartının aynı anda tamamlanması lazım. Babanızın primi ve yılı dolmuşsa 54 yaşınrda emekli olacak bu yüzden yaşının dolmasını bekleyecek ki 54 yaş emeaklilik içing enç bir yaş, annenizin 8 günlük primle emekli olması mümkün değil.