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  • Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sorular! Emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı şartları nelerdir?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sorular! hesaplaması, ve maaşı şartları nelerdir?

Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren soruları cevaplamaya devam ediyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiği almanın şartları, hesaplaması nasıl yapılır ve maaşı alma şartları gibi konuları Sabah Memurlar'a yöneltilen sorularla cevaplıyoruz. İşçi ve işverenlerin bu konulardaki yasal hakları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartlar aranıyor ve emeklilik hesaplaması nasıl yapılıyor? Tazminat veya işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Sabah Memurlar'a yöneltilen soruları Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem Sabah Memurlar'a cevapladı. İşte milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren konularla ilgili sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 12.02.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 17:39
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sorular! Emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı şartları nelerdir?

Milyonlarca çalışanın ve işverenin merak ettiği konuları yanıtlamaya devam ediyoruz. maaşı, emekli olma şartları, maaşı alma şartları ve gibi önemli konular hakkında 'a gelen soruların cevaplarını yanıtladık. İşte soru ve cevaplar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sorular! Emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı şartları nelerdir?

Soru: Babam 1993 yılından beri sürekli SGK'lı olarak çalışıyor fakat yaştan dolayı bekletilmekte primi dolmuş emekli olması için ne yapabiliriz? Annemin 8 günlük SGK girişi bulunmakta 30 küsürlük bir girişi var. Annemin emekliliği için de ne yapabilirim? Rüya Atabay

Cevap: Emeklilik için yıl prim ve yaş şyartının aynı anda tamamlanması lazım. Babanızın primi ve yılı dolmuşsa 54 yaşınrda emekli olacak bu yüzden yaşının dolmasını bekleyecek ki 54 yaş emeaklilik içing enç bir yaş, annenizin 8 günlük primle emekli olması mümkün değil.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sorular! Emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı şartları nelerdir?

Soru: 2006 Eylül ayı SSK başlangıcı var. Kaç yaşında emekli olabilirim? Hüseyin KOÇAK

Cevap: 60 yaşında ve 7 bin günü tamamyayarak emekli olabilirsiniz. Her iki şartında aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sorular! Emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı şartları nelerdir?

Soru: Engelli annelerine erken şansı var mıdır? Selçuk KAYA- ADANA

Cevap: Evet bu hak annelere verilmiştir. Anneler çalışıyorsa ya da isteğe bağlı sigorta ödüyorsa çocuklarının durumunu raporla ispatlamaları halinde sigortalılıkta geçecek sürenin dörtte biri prim gün sayılarına eklenecek ve bu kadar süre de emeklilik yaşından düşecektir. Burada 1 Ekim 2008 tarihine dikkat etmek lazım. Kural bu tarihten sonra geçerli oluyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sorular! Emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı şartları nelerdir?

Soru: Üniversite okuduğum zaman devlet bursu almıştım. Çeyiz yardımından bu borç silinir mi? Ayşegül BULUT

Cevap: Devlete olan borcunuzun yine devletten alacağınız bir yardımla mahsuplaşması gibi bir usul yok. Borcunuzu ödemeniz gerekiyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sorular! Emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı şartları nelerdir?

Soru: İkiz çocuklarımız var. Eşim sigortalı her ikisi için doğum ödemesi yapabilir miyiz? Yapabilirsek ne kadar olur? Mehmet Ali KURU-İSTANBUL

Cevap: Çoğul gebeliklerde ikiz veya üçüz gibi tek doğum olduğu için doğum borçlanması da bir çocuk için yapılabiliyor. Bu da 720 gündür. Bunun için doğumun sigortalı olunduğu tarihten sonra olması gerekiyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sorular! Emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı şartları nelerdir?

Soru: 1965 doğumluyum. 20.03.1987 tarihinde sigorta başlangıcım var. 1985 yılında askerlik yaptım. 5 ay askerlik borçlanması yaptım. Bu emekliliğimi 50 yaşından 49 yaşına çeker mi? Daha ödemem gerekir mi? Suat KOÇ

Cevap: Askerlik borçlanması sigorta başlangıcını 20 ekim 1986'ye çeker ve bu da yaş şartını 49 yapar.

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