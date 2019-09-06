Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O soruların cevabı...

- İş kazası, meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlardan kimler yararlanabilir?

Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a), Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b), Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular, Aday çırak, çırak ve stajyerler, Harp Malulleri ile Vazife Malulleri, Türkiye İş Kurumu kursiyerleri, Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar



- İşyerinde geçirilen kalp krizleri iş kazası sayılabilir mi?

Bir olayın iş kazası olup olmadığının değerlendirilebilmesi için öncelikle iş kazası geçiren kişinin, sigortalı olması, mutlaka bir olay ile karşılaşmış olması, meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen özre uğraması, hallerinin bir arada bulunması gerekmektedir. Sigortalı işyerinde ve işini yaparken veya iş yapmadan geçirdiği sürelerde işverenin emrine amade iken dış etkenlerden kaynaklanan bir neden sonucu kalp krizi geçirirse kalp krizinin sonucu (ölüm veya arızalar) işyeri dışında gerçekleşse bile bunun bir iş kazası sayılması gerekmektedir.