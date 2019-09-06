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  • Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O soruların cevabı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O soruların cevabı...

İş yeri dışında yaralanan tazminat alır mı? Kalp krizi geçirmek iş kazası mı? İzinde işyerine gelen düşerse iş kazası sayılır mı? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu soruların cevabı merak ediliyordu. Çalışanların iş sağlığını ilgilendiren konularla ilgili soruları ve cevapları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 06.09.2019 20:59 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 21:01
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O soruların cevabı...

Meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı yasalarımız çalışanları koruyor. Ancak iş kazasının da bazı şartları var. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem tüm çalışanları ilgilendiren soruların cevaplarını Sabah Memurlar'a yazdı….

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O soruların cevabı...

Çalışanları koruyan yasaların içinde iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili olanlar da var. Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda hazırladığı metinlerle çalışanları bilgilendiriyor. İşte iş kazasıyla ilgili soruların cevapları...

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O soruların cevabı...

- İş Kazası geliri nedir?
İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

- İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar nelerdir?
Geçici iş göremezlik ödeneği, Sürekli iş göremezlik geliri, Ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması, Gelir bağlanmış olanın kız çocuklarına evlenme ödeneği, Ölen sigortalı için cenaze ödeneği ödenmesi olarak belirlenmiştir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O soruların cevabı...

- İşverenin kontrolü dışında meydana gelen iş kazalarının bildirimi nereye ve kaç gün içerisinde yapılması gerekmektedir?
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/ Sosyal Güvenlik Merkezlerine ve kazanın öğrenildiği tarihten itibaren 3 işgünü içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.

- İş kazası geçiren sigortalının ne kadar sigortalılık süresi bulunması gerekmektedir?
İş kazası geçiren sigortalı için tek şart tescil edilmiş olmasıdır.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O soruların cevabı...

- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?
İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler, SGK tarafından işverene ödettirilmektedir.

- İş kazasının süresi içinde bildirilmemesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?
(4/a) kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde yasal sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin Kurumca işverenden tahsil edilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır. (4/b) kapsamındaki sigortalıya iş kazası bildirimini yapana kadar geçen süreler için iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da geri alınır.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O soruların cevabı...

- İş kazası, meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlardan kimler yararlanabilir?
Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a), Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b), Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular, Aday çırak, çırak ve stajyerler, Harp Malulleri ile Vazife Malulleri, Türkiye İş Kurumu kursiyerleri, Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar

- İşyerinde geçirilen kalp krizleri iş kazası sayılabilir mi?
Bir olayın iş kazası olup olmadığının değerlendirilebilmesi için öncelikle iş kazası geçiren kişinin, sigortalı olması, mutlaka bir olay ile karşılaşmış olması, meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen özre uğraması, hallerinin bir arada bulunması gerekmektedir. Sigortalı işyerinde ve işini yaparken veya iş yapmadan geçirdiği sürelerde işverenin emrine amade iken dış etkenlerden kaynaklanan bir neden sonucu kalp krizi geçirirse kalp krizinin sonucu (ölüm veya arızalar) işyeri dışında gerçekleşse bile bunun bir iş kazası sayılması gerekmektedir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O soruların cevabı...

- Bir inşaat işyerinde çalışan sigortalının yatakhanede yattığı sırada, yatakhanede bulunan sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında yanmak suretiyle geçirdiği kaza iş kazası sayılır mı?
Olayın işyerine ait yatakhanede meydana gelmesi nedeniyle, olayın iş kazası sayılması gerekmektedir.

- Bir fabrika işyerinde çalışan sigortalının ücretli izinli bulunduğu sırada, arkadaşlarını ziyaret maksadıyla geldiği işyerinde merdivenlerden kayarak düşmesi sonucu bacağının kırılması olayı iş kazası sayılır mı?
Sigortalının izinli olduğu süre zarfında işyeri ile olan hukuki münasebeti, yani hizmet akdi devam ettiği, dolayısıyla sigortalılık vasfını kaybetmemiş olduğundan, olayın iş kazası sayılması gerekir.

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