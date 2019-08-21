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  • Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Tazminat, işsizlik maaşı şartları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartları aranır?

Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Tazminat, maaşı şartları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartları aranır?

Milyonlarca çalışanın merak ettiği tazminat alma şartları, emeklilik hesaplaması ve maaşı alma şartları gibi konuları 'a yöneltilen sorularla cevaplıyoruz. İşçi ve işverenlerin bu konulardaki yasal hakları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartlar aranıyor ve emeklilik hesaplaması nasıl yapılıyor? Tazminat veya işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Sabah Memurlar'a yöneltilen soruları Sabah gazetesi yazarı Sabah Memurlar'a cevapladı. İşte milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren konularla ilgili sorular ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.08.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 17:12
Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Tazminat, işsizlik maaşı şartları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartları aranır?

Soru: 01.06.1999 tarihinden sigorta girişim var. 1978 doğum tarihim. 5 yıl diyanette ücretli öğretmenlik yaptım ama sigortam 13-14 gün yattı. 3 çocuk sahibiyim. Birinde diyanette yarım sigortalıydım. Sigorta başlangıç tarihimden sonrası 5 yılda yurt dışında bulundum. Emeklilik prim günüm ve yaşım nedir? Ücretli bir öğretmen devlete dava açarak eksik sigortasını tamamlamış. Ben de davam aşsam, bir zaman aşımı var mı? Ferhan KEVEN

Cevap: Part-time çalışanların eksik günlerini tamamlamalarıyla ilgili 6111 sayılı yasa ile bir düzenleme yapıldı. Buna göre 5510 sayılı yasanın 41. maddesinin i bendi değiştirildi. Buna göre 2011 yılından sonraki dönemlerde eksik yatan günleri borçlanarak 30 güne tamamlamanız mümkün olacaktır. Çocuklar sigortadan sonra doğmuşlarsa ve o dönemde çalışmıyorsanız bu süreleri de borçlanarak 2160 gün kazanabilirsiniz. Yurt dışında kalınan süreleri de borçlanmak mümkün. Bütün bu borçlanmalarla en az 3600 gün biriktirip 58 yaşında emekli olabilirsiniz ya da 5975 günle 56 yaşında emekli olabilirsiniz.

Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Tazminat, işsizlik maaşı şartları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartları aranır?

Soru: 01.03.1995'ten beri sigortalıyım. 05.07.1977 doğumluyum. 7731 gün SSK primim var. Emeklilik için 13 sene daha beklemem gerekecek fakat bunun bana bir artısı yok. Benim daha erken emekli olabilmem için ne yapmam gerekiyor? Bülent USTABAŞI

Cevap: 25 yıl 55 yaş ve 5750 gün şartlarınız var. Priminiz tamam, yılınız 2020'de dolacak. Yaşınızın dolacağı 05.07.2032 tarihinde emekli olursunuz. Emeklilik için yıl yaş ve prim şartı var. Bu üçünün de tamamlanması gerekiyor. Bunları tamamlamadan emeklilik imkanı bulunmuyor. Erken emeklilik diye bir imkan da bulunmuyor. Herkes işe giriş tarihine göre şartları tamamlamak zorunda. Erken emeklilik vergi indirimi alan engelliler ya da iş görme gücünü yüzde 60 kaybeden sigortalılar için geçerli. Askerliğiniz sigortadan önce olsaydı yine bir yıl erken emeklilik şansı olurdu.

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Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Tazminat, işsizlik maaşı şartları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartları aranır?

Soru: 1966 doğumluyum. Şu anda Almanya'da yaşamaktayım. Emekliliğe başvuru yapmadım ama 5553 gün yurt dışı borçlanması yaptım. Son 3.5 yılda ne yapmalıyım ki emekli aylığım yüksek olsun? Askerlik borçlanması da yaptım. Sigorta giriş tarihim Nisan 1991. Mehmet BASTOSUN

Cevap: Son 3.5 yılda bir şey yapmanıza gerek yok. Tüm kazançlarınız ve borçlandığınız miktarlara göre hesaplama yapılıyor. Son 3.5 yılda yüksekten yatırsanız bile yine de önceki kazançlarınız da maaşı etkileyecek.

Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Tazminat, işsizlik maaşı şartları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartları aranır?

Soru: Doğum tarihim 25.01.1974. İlk işe giriş tarihim 10.07.1987. Sigorta prim günüm 9837. Ne zaman emekli olabilirm? Habip EROL

Cevap: 25 yıl 50 yaş ve 5375 gün şartlarınız var. Prim tamam, yıl tamam yaşınız dolunca yani 25.01.2024 tarihinde emekli olursunuz.

Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Tazminat, işsizlik maaşı şartları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartları aranır?

Soru: Doğum tarihim 27.09.1961. İlk işe giriş tarihim 21.06.2001. Şu an toplam 309 günüm var. Yurt dışı borçlanma gün sayım ise 2948. Borçlanma miktarı ne kadar tutar? Mehmet OĞUZ

Cevap: Borçlanma miktarını siz belirliyorsunuz. Eğer en alt seviyeden öderseniz brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeyeceksiniz. Ki bu rakam yeni yasayla 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 45 olacak. İsterseniz bunun 7.5 katını da ödeyebilirsiniz.

Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Tazminat, işsizlik maaşı şartları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartları aranır?

Soru: Özel sektörde çalışan hamile bir mühendisim. 08.00-18.00 saatleri arası, haftada 5 gün çalışıyorum. Öğle aram 1 saat. Şirketime günde 7.5 saatten fazla çalışmamın yasak olduğunu söylediğimde, haftalık 45 saati doldurmam gerektiğini, bu yüzden 7.5 saat çalışırsam cumartesi günü de işe gelmem gerektiğini söylediler. Bu uygulama doğru mudur? Gizem KARAKOÇ

Cevap: Eğer sözleşmenizde cumartesi pazar çalışılmayacağı varsa yani iş gününüz haftada 5 gün ise haftalık çalışma süreniz 40 saat olacaktır. o yüzden 45 saati doldurmanız gerekmez. Ancak anlaşmanız haftada 6 gün çalışıp bir gün izin şeklindeyse bu kez haftada 45 saat çalışmanız gerekecektir. Ancak günlük çalışma süreniz 7.5 saati geçemeyecektir. Dolayısıyla sizin 45 saati doldurmamanız durumunda sizin ücretinizden kesinti yapılamaz. Fazla çalışma yönetmeliğinin 8. maddesine göre gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. Yine gebe ve emziren kadınların çalışma şartlarıyla ilgili yönetmeliğin 9. maddesi gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. demektedir. Dolayısıyla sizin 7.5 saatten fazla çalışma yapmanız yasalara aykırıdır. Durumu hemen alo 170'e bildirmelisiniz.

Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Tazminat, işsizlik maaşı şartları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartları aranır?

Soru: 08.04.1990 doğumluyum. Önümüzdeki günlerde bir işletme açacağım. 29 yas teşvikinden faydalanabilecek miyim? Ayrıca başka faydalanabileceğim destekler var mı? Emrah KOLUKIRIK

Cevap: Gençler kendi iş yerlerini kurup ilk kez vergi mükellefi olduklarında bağkur primlerini devlet ödüyor. Ayrıca vergi muafiyeti de bulunuyor. Bunun için vergi dairesinden ve SGK'dan geniş bilgi alabilirsiniz.

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