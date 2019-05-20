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  • Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilik, tazminat ve maaşı gibi konuları ayrıntılarıyla yanıtlamaya devam ediyor. Çalışanlar ve işverenlerin yasal hakları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında ne gibi şartlar aranıyor? Tazminat veya işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Sabah Memurlar'a yöneltilen soruları Sabah Gazetesi yazarı cevaplamaya devam ediyor. İşte milyonlar ilgilendiren konularla ilgili sorular ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.05.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 16:07
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir?

Milyonlarca vatandaşı ve olanları ilgilendiren konularla ilgili bilinmeyenleri aydınlatmaya devam ediyor. Emekilik hesaplaması nasıl yapılır? Tazminat alma ve maaşı alma şartları nelerdir? Bu gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren soruların cevapları Sabah Memular'da...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir?

Soru: Merhaba, 28 yaşındayım. 09.10.2017 tarihinde işe girdim ve hala aynı yerde çalışmaktayım. Şirketimizin küçülmeye gitmesi durumunda maaşı hakkım olur mu? Ya da kendim çıkma durumunda işsizlik maaşı alabilir miyim? GÖZDE YAKAR

Cevap: Şirketinizin küçülmesi ya da başka sebepler dolayısıyla kendi isteğiniz dışında işten çıkartılırsanız işsizlik maaşı alırsınız. Tabi son 3 yılda 600 gün priminizin olması da gerekiyor. Kendiniz çıkarsanız işsizlik maaşı alamazsınız.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir?

Soru: Eşim 03.07.1974 doğumlu. Eşimin 01.10.1991 işe girişi var ve aralıksız prim ödedi. Hala sigortalı çalışmaktadır. primi ve günü doldurdu. Emekli olamıyor, yaşı bekliyor. Ne zaman emekli olur? Şenol Yılmaz

Cevap: 20 yıl 48 yaş ve 5525 gün şartları var. Eğer 5525 günü doldurduysa ki siz öyle söylemişsiniz o zaman 48 yaşının dolacağı 03.07.2022 tarihinde emekli olabilir.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir?

Soru: 1993-1994 öğretim yılında anaokulunda staj yaptım, Ancak okul yönetimi SGK'ya primimi bildirmemiş. Staj prim başlangıcım olmadığı için doğum borçlanması yapamıyorum. Okulu mahkemeye verebilir miyim? Staj başlangıcının tespiti için. Bu davalarda zaman aşımı var mıdır? ŞENOL OKTAY

Cevap: Sanırım eşi için yazmış çünkü erkeklerin doğum borçlanması imkanı bulunmuyor. Okulu mahkemeye vermeden önce SGK'ya hizmet tespiti için başvurmak lazım. Fakat buradaki staj sigorta gerektiren zorunlu staj mı bu da önemli.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir?

Soru: Benim 1997 yılında meslek okulunda ilk işe giriş bildirgesi yapıldı. Bu sigorta primi ve emeklilk yaşını etkiliyor mu? Fatih Mehmet Binici

Cevap: Maalesef sigortanız sağlıkla ilgili olduğu için bu primler emeklilik hesabında kullanılamıyor dolayısıyla bu girişiniz de emeklilik hesabında sigorta başlangıcı sayılmıyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir?

Soru: Adım Kadir Uzun. 02.10.1975 doğumluyum. 01.05.1997'de sigorta başlangıcım var. Şu anki işimde 11.05.1999'dan beri çalışıyorum. Yüzde 55 engelliyim. Nasıl olabilirim?

Cevap: 25 yıl 56 yaş ve 5825 gün şartlarınız var. Tabi 1997 yılındaki girişiniz eğer staj değilse. Yüzde 55 size avantaj sağlayacaktır ama bu oranda vergi indirimi almanız lazım. Vergi dairesine giderek sevkinizi isteyin. Eğer yüzde 55 vergi indirimi alırsanız 17 yıl 3920 gün ile emekli olursunuz. Yıl doldu prim de tamam ise hemen emekli olabilirsiniz.

Giriş 1999 ise yaş şartı 58 olur engellide 18 yıl 4080 gün olur.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir?

Soru: 01.10.1997 ilk sigortalı oluş tarihim. 13.11.1976 doğumluyum. 3350 sigorta günüm var. Normal şartlarda kaç yaşında olurum? 3600 ek göstergeden kaç yaşında emekli olurum? FATMA SERİCİ

Cevap: 20 yıl 54 yaş ve 5975 gün şartlardınız var. Prim ve yaş eksik. 3.600 günü doldurursanız da bu kez 58 yaşını bekler ve emekli olursunuz.

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