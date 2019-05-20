Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir?

Soru: Adım Kadir Uzun. 02.10.1975 doğumluyum. 01.05.1997'de sigorta başlangıcım var. Şu anki işimde 11.05.1999'dan beri çalışıyorum. Yüzde 55 engelliyim. Nasıl emekli olabilirim?
Cevap: 25 yıl 56 yaş ve 5825 gün şartlarınız var. Tabi 1997 yılındaki girişiniz eğer staj değilse. Yüzde 55 size avantaj sağlayacaktır ama bu oranda vergi indirimi almanız lazım. Vergi dairesine giderek sevkinizi isteyin. Eğer yüzde 55 vergi indirimi alırsanız 17 yıl 3920 gün ile emekli olursunuz. Yıl doldu prim de tamam ise hemen emekli olabilirsiniz.
Giriş 1999 ise yaş şartı 58 olur engellide 18 yıl 4080 gün olur.