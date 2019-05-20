Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir?

Soru : 1993-1994 öğretim yılında anaokulunda staj yaptım, Ancak okul yönetimi SGK'ya primimi bildirmemiş. Staj prim başlangıcım olmadığı için doğum borçlanması yapamıyorum. Okulu mahkemeye verebilir miyim? Staj başlangıcının tespiti için. Bu davalarda zaman aşımı var mıdır? ŞENOL OKTAY

Cevap: Sanırım eşi için yazmış çünkü erkeklerin doğum borçlanması imkanı bulunmuyor. Okulu mahkemeye vermeden önce SGK'ya hizmet tespiti için başvurmak lazım. Fakat buradaki staj sigorta gerektiren zorunlu staj mı bu da önemli.