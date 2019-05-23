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  • Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat şartları nelerdir?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? maaşı ve şartları nelerdir?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilik, ve maaşı gibi konuları ayrıntılarıyla yanıtlamaya devam ediyor. Çalışanlar ve işverenlerin yasal hakları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında ne gibi şartlar aranıyor? Tazminat veya işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Sabah Memurlar'a yöneltilen soruları Sabah Gazetesi yazarı cevaplamaya devam ediyor. İşte milyonlar ilgilendiren konularla ilgili sorular ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.05.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 17:41
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat şartları nelerdir?

Milyonlarca vatandaşı ve olanları ilgilendiren konularla ilgili bilinmeyenleri Sabah Memurlaraydınlatmaya devam ediyor. Emekilik hesaplaması nasıl yapılır? alma ve maaşı alma şartları nelerdir? Bu gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren soruların cevapları Sabah Memular'da...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat şartları nelerdir?

Soru: Ömer Bozbey. 21.03.1971 doğumluyum. 01.06.1987 sigorta girişim ve 8500 günüm var. Yaş şartında ne zaman olabilirim?

Cevap: 25 yıl 50 yaş ve 5375 gün şartlarınız var. Prim ve yıl tamam yaşın dolacağı 2021 yılında 21 martta emekli olursunuz

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat şartları nelerdir?

Soru: 17.03.1970 doğumluyum. İşe girişim 9.12.1991. 9800 günüm var. Askerden önce sigortam yoktu. Kaç günlük borçlanma yapmam gerekir? İyi günler. Ayhan Güler

Cevap: 25 yıl 53 yaş ve 5600 gün şartlarınız var. Askerlik sigortadan önce olduğu için 7 aylık bir borçlanma yaparak yaş şartını 52'ye düşürebilirsiniz. 1 yıl erken emekli olup 12 maaş fazladan alabilirsiniz

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat şartları nelerdir?

Soru: 25.07.1979 doğumluyum. 01.06.2004 işe giriş tarihim. 5032 prim günüm var. 2002 yılında askere gittim. Ne zaman olabilirim? İbrahim Çubukçu

Cevap: 60 yaş ve 7 bin gün prim şartlarınız var. Her ne kadar askerlik sigortadan önce ise de borçlanmak yaş şartınızı değiştirmiyor. O yüzden boşuna para harcamayın

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat şartları nelerdir?

Soru: Merhaba, bir iş yerinde 3 sene mühendis olarak çalıştım ve hiç yıllık iznimi kullanmadım. Ayrıca benden herhangi bir rıza alınmadan işten çıkarıldım (sahte imza ile istifa dilekçesi verilerek). Bu durumda firmaya hangi davaları açabilirim? Bunun bir süresi var mıdır? Uğur Arı

Cevap: Hangi davalar açacağınızı bir hukukcuya danışmanızda fayda var. Çünkü burada ceza hukukunu da ilgilendiren konular var gibi görünüyor sahtecilik gibi. Ancak alacak için arabulucuya gitmeniz gerekir. Davadan önce ve burada süre 5 yıl bunu geçirmeden başvurun. Hem tazminat hem kötü niyet, hem işe geri dönüş, hem de izin alacakları için arabulucuya başvurabilirsiniz

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat şartları nelerdir?

Soru: 10 yıldır çalışıyorum. Kendi isteğimle istifa etsem alır mıyım? Burak Beyaz

Cevap: Burada ne kadar çalıştığınız değil nasıl işten ayrıldığınıza bakılıyor. Bu yüzden istifa ettiğinizde tazminat alamazsınız. Ancak ilk sigorta olduğunuz tarih 9 Eylül 1999 öncesi ise durum değişir veya haklı fesih şartları oluşmuşsa yine durum değişir.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat şartları nelerdir?

Soru: 1 Şubat 1993 sigorta başlangıcım. 8700 günüm var. Eylül 1974 doğumluyum. Ne zaman olabilirim? Mesut Dolaz

Cevap: 25 yıl 54 yaş ve 5675 gün gerekiyor. prim ve yıl tamam yaşınızın dolmasını bekleyeceksiniz.

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