Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ve tazminat şartları nelerdir?

Soru: Merhaba, bir iş yerinde 3 sene mühendis olarak çalıştım ve hiç yıllık iznimi kullanmadım. Ayrıca benden herhangi bir rıza alınmadan işten çıkarıldım (sahte imza ile istifa dilekçesi verilerek). Bu durumda firmaya hangi davaları açabilirim? Bunun bir süresi var mıdır? Uğur Arı

Cevap: Hangi davalar açacağınızı bir hukukcuya danışmanızda fayda var. Çünkü burada ceza hukukunu da ilgilendiren konular var gibi görünüyor sahtecilik gibi. Ancak alacak için arabulucuya gitmeniz gerekir. Davadan önce ve burada süre 5 yıl bunu geçirmeden başvurun. Hem tazminat hem kötü niyet, hem işe geri dönüş, hem de izin alacakları için arabulucuya başvurabilirsiniz