Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır? işsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır? maaşı ve alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Milyonlarca çalışanın merak ettiği konuları yanıtlıyor. alma şartları, emeklilik hesaplaması ve maaşı alma şartları gibi konuları Sabah Memurlar'a yöneltilen sorularla cevaplayarak açıklıyoruz. İşçi ve işverenlerin yasal hakları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında ne gibi şartlar aranıyor ve nasıl hesaplanıyor? Tazminat veya işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Sabah Memurlar'a yöneltilen soruları Sabah gazetesi yazarı cevapladı. İşte milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren konularla ilgili sorular ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.08.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 17:26
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır? işsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru: Ben 2012 yılında emekli olduktan sonra aynı yerde çalışmaya devam ettim ve 7 yıl oldu. Önceki haklarımı alamıyorum. Yıllık izin süresi ve aylık bir gün ücretli izin hakkı gibi, bunları alabilir miyim?

Cevap: Emekli olmak için iş yerinden çıkışınızın verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla siz 2012 yılında ayrıldığınızda tazminat izin, mesai gibi haklarınızı almış olmanız gerekir. Eğer almadıysanız ve bunlarla ilgili dava açılmadıysa 5 yıllık zaman aşımını da kaçırmışsınız demektir. 2012 yılında yeniden başladığınızda tüm haklarınız sıfırlanmış oluyor. Dolayısıyla 6 yıllık tazminat ve yıllık izin parası gibi haklarınız olabilir.

Emekli olduktan sonra hiçbir hakkınız ödenmedi ve aynı haklarla devam kararı aldıysanız ve anlaşma böyle ise bu kez tüm haklarınız saklıdır. Ödenmiyorsa arabulucuya gidebilirsiniz.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır? işsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru: 1973 doğumluyum. 19 ay askerlik yaptim. Prim günüm henüz 800. SGK'ya ilk girişim 1996. Eğer prim günümü doldurursam kaç yaşında emekli olurum? ( Mehmet gürbüz)

Cevap: 1996 yılındaki girişinize göre 5825 gün gerekiyor. Bu durumda 56 yaşında emekli olursunuz. Onun dışında 3600 günü tamamlarsanız 60 yaşında emekli olursunuz. 800 günlük primle emekli olmanız mümkün değil.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır? işsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru: Düşük ücreti olanların çalıştıkça emeklilikte alacak maaşı geriliyor du bu düzeltilecek di bir gelişme var mı? Ahmet Akçan

Cevap: Bu bir şehir efsanesi. Çalıştıkça emekli maaşı düşmesi mümkün değil ancak yüksek maaş alanların emekli maaşı yükselir, düşük alanlarınki artmaz. O yüzden asgari ücret gösterilmesine razı olmamak lazım.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır? işsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru: Ben özel bir kargo firmasında çalıştım ve evimi taşımak zorunda kaldım. İstifa ettim. verilmedi. Tazminatımı alabilir miyim? RECEP yaka

Cevap: Tazminat alabilmek için istifa etmemeniz gerekiyor. Bu sebeple yani taşınma sebebiyle istifa ederseniz tazminat alamazsınız. Tam tersi olsaydı yani işyeri taşınsa ve çalışma şartlarında esaslı değişiklik olsaydı tazminat alırdınız.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır? işsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru: Malulen emekli bir kişi daha sonrasında 2 yıldan fazla bir yerde çalışırsa oradan ayrıldığında alabilir mi? Teşekkürler. Şenol KORKUSUZ

Cevap: Malulen emekli bir kişinin çalışması durumunda emekli maaşı kesilir. Önce bunu söyleyelim malulen emekli olarak çalışılmaz. Çalıştığı yerden kendi isteği dışında çıkartılırsa iki yıllık tazminat alır.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır? işsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru: İlk işe giriş tarihim 24.05.2007. Buna ilave olarak 3591 gün primim var. Özel bir firmada mühendis olarak çalışıyorum. Sigorta primlerim tavandan yatıyor. Bu şartlar altında ilk sorum ne zaman emekli olurum. İkinci sorum ise (aynı şartlarda devam ettiğimi varsayarsak) şu anda emekli olsam emekli maaşım ne olur? Kenan HAKLI

Cevap: 60 yaşında ve 7 bin gün prim tamamlayarak emekli olursunuz. Emekli maaşını belirleyen etken kazançlarınız yani 2007'den bu yana ve bundan sonraki kazançlarınız. Tavandan yatıyorsa yani asgari ücretin 7.5 katı kadar maaşınız varsa emekli maaşınız da tavandan hesaplanacaktır. Şu anda emekli olsanız 11 yıllık prim ile hesaplanır o yüzden tamamına bakılması gerekir.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır? işsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru: 1994 yılında bağ-Kur'a girişim oldu. Ticaretim devam etti ama sadece 1 ay primimi ödedim. Emekli olabilir miyim? Olabilirsem ne zaman emekli olabilirm? HARUN Özalp

Cevap: 1 aylık primle emekli olmmanız mümkün değil. Bağkur'dan en az 25 yıl yani 9 bin gün prim ödemeniz gerekiyor.

BİZE ULAŞIN