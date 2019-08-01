Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır? işsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru : Ben 2012 yılında emekli olduktan sonra aynı yerde çalışmaya devam ettim ve 7 yıl oldu. Önceki haklarımı alamıyorum. Yıllık izin süresi ve aylık bir gün ücretli izin hakkı gibi, bunları alabilir miyim?

Cevap : Emekli olmak için iş yerinden çıkışınızın verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla siz 2012 yılında ayrıldığınızda tazminat izin, mesai gibi haklarınızı almış olmanız gerekir. Eğer almadıysanız ve bunlarla ilgili dava açılmadıysa 5 yıllık zaman aşımını da kaçırmışsınız demektir. 2012 yılında yeniden başladığınızda tüm haklarınız sıfırlanmış oluyor. Dolayısıyla 6 yıllık tazminat ve yıllık izin parası gibi haklarınız olabilir.

Emekli olduktan sonra hiçbir hakkınız ödenmedi ve aynı haklarla devam kararı aldıysanız ve anlaşma böyle ise bu kez tüm haklarınız saklıdır. Ödenmiyorsa arabulucuya gidebilirsiniz.