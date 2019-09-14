Sabah memurlar: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Memurlara her ay aile yardımı!
Sabah memurlar: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Memurlara her ay aile yardımı!
Toplu sözleşme sonrasında memurların maaşlarına zam yapılmıştı. Yapılan zam sonrası memurların ailelerine verilen aile yardımı maaşları da artış gösterecek. Hakem Kurulu'nun 2020 ve 2021 yılları arasında memurların eş yardımı ödeneği de artacak. Ocak ayında ayrıca maaş katsayısı da artacak. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren aile yardımı ile ilgili detayları kaleme aldı. Güncel aile yardımı tablosu şöyle...
Giriş Tarihi: 14.09.2019
10:29
Güncelleme Tarihi: 14.09.2019
10:58