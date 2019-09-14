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  • Sabah memurlar: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Memurlara her ay aile yardımı!

Sabah memurlar: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Memurlara her ay yardımı!

Toplu sözleşme sonrasında memurların maaşlarına zam yapılmıştı. Yapılan zam sonrası memurların ailelerine verilen yardımı maaşları da artış gösterecek. Hakem Kurulu'nun 2020 ve 2021 yılları arasında memurların eş yardımı ödeneği de artacak. Ocak ayında ayrıca maaş katsayısı da artacak. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren aile yardımı ile ilgili detayları kaleme aldı. Güncel aile yardımı tablosu şöyle...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 10:58
Sabah memurlar: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Memurlara her ay aile yardımı!

Memurlara her ay 561 TL aile yardımı yapılacak!

Toplu sözleşme sonrasında memurların yardımlarında da artışlar olacak. Hakem Kurulu'nun 2020 ve 2021 yıllarına yönelik toplu sözleşme kararı ile memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e yükseltildi.

Sabah memurlar: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Memurlara her ay aile yardımı!

Ocakta ayrıca maaş katsayısı da yükselecek. Böylece eş yardımına iki artış birden yansıtılmış olacak.

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Sabah memurlar: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Memurlara her ay aile yardımı!

Halen 295.45 lira olan eş yardımı, ocakta gösterge artışı ve yüzde 4 zamla 327.30 liraya çıkacak. Bu tutar, yüzde 4'lük ocak zammı enflasyon farkıyla yükselirse daha da artacak.

Sabah memurlar: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Memurlara her ay aile yardımı!

Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketinde 2019 yılı için enflasyon tahmini yüzde 13.96 çıktı. Buna göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.52 olacak.

Sabah memurlar: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Memurlara her ay aile yardımı!

Merkez Bankası da 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 13.90 olarak açıkladı. Bu tahmin ise 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 8.46 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Sabah memurlar: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Memurlara her ay aile yardımı!

İlk tahmine göre memur zammı 7.52 ikincisine göre ise 7.46 olacak. Enflasyon tahminlerine göre eş yardımı 338 lirayı bulabilecek.

Sabah memurlar: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Memurlara her ay aile yardımı!

Çocuk yardımı ise 6 yaş altında 74, üstünde 37 liraya yükselebilecek. Toplam ödeme 3 çocuklu bir memur için 561 lirayı bulacak.

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