Sabah Memurlar soruları yanıtlıyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren konular... Emeklilik, tazminat, işsizlik maaşı!

Soru: İyi günler. Ben 3 yıl önce işten çıkarıldım. İşe iade mahkemesini kazandım. Yakında işe başlayacağım. 3 yıl önce yıllık iznim 20 gündü yine yıllık iznim aynımı yoksa baştan mı başlıyacağım? Teşekkür ediyorum. (Tülin Koştur)

Cevap: İşe iade süreci sonrası tekrar işe alınan işçinin kıdem süreleri hesaplanırken ücreti, hesaplanmış boşta geçen 4 aylık süresi ve geçmiş çalışması birlikte değerlendirilir. Bu süre dışında kalan mahkeme süresince devam eden süre ise kıdem sürelerinde hesaba katılmaz. Dolayısıyla sizin eski kıdeminiz devam eder. İşçiyi işe başlatmaya karar veren işveren sözleşme hiç feshedilmemiş gibi eski işine işçiyi geri almalıdır. Ücreti belirlenirken geçen süre içerisinde emsal işçilere yapılmış ücret artışları da hesaba katılmalı, eski sözleşmesinden doğan sosyal hakları da aynı şartlarda işçiye sağlanmalıdır. İşveren işçinin eski çalışma şartlarında esaslı bir değişiklik yaparak farklı bir görev vermesi ya da başka bir işyerinde işe başlatmayı teklif etmesinin hukuken bir geçerliliği yoktur. Bu durumda işçinin itirazı ile işveren işçiyi hiç işe başlatmamış kabul edilir ve kanunen işe başlatmama durumunda ödenmesi gereken tazminatlar söz konusu olur.

İşçinin sözleşmesini feshederken işverenin ödemiş olduğu tazminatlar; feshin geçersiz olduğunun karara bağlanması ve işverenin işçiyi işe başlatmasıyla anlamını yitirir. İş sözleşmesinin kesintisiz devam edeceği ve bir fesih söz konusu olmayacağı için, işveren ödediği tazminatları işçiden geri isteyebilir.