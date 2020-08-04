Haberler Galeri Son dakika! Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Son dakika! Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi kurumlar kaç personel alacak? Sabah Memurlar olarak personel alımlarını sizler için derledik. Üniversiteler ve devlet kurumları ihtiyaçları doğrultusunda akademik personel, sözleşmeli sağlık personelleri, işçi ve memur alımlarına devam ediyor. Personel alımlarıyla ilgili ilanların detayları da belli oldu. Başvuru şartları ve kontenjanlar belirlendi.