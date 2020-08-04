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Haberler Galeri Son dakika! Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Son dakika! Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi kurumlar kaç personel alacak? Sabah Memurlar olarak personel alımlarını sizler için derledik. Üniversiteler ve devlet kurumları ihtiyaçları doğrultusunda akademik personel, sözleşmeli sağlık personelleri, işçi ve memur alımlarına devam ediyor. Personel alımlarıyla ilgili ilanların detayları da belli oldu. Başvuru şartları ve kontenjanlar belirlendi.

Giriş Tarihi: 04.08.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 13:27
Son dakika! Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Son dakika... Kamu kurumlarına ve üniversitelere personel alımları devam ediyor. Kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda personel alımlarına başladı. Yayınlanan personel alımı ilanlarında başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu. Sözleşmeli sağlık personeli, işçi, akademik personel ve memur kademelerinde işe alımlar olacak. İşte yayınlanan güncel ilanlar ve detaylar...

Son dakika! Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak

Son başvuru Tarihi : 10.08.2020

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Son dakika! Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Fırat Üniversitesi 362 Sağlık Personeli alacak

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 28.07.2020
Başvuru Süresi: Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.

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Son dakika! Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 27.07.2020

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Son dakika! Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Helal Akreditasyon Kurumu Uzman Yardımcısı Alacak

Başvuru Süresi: Başvurular, 04/08/2020 tarihinde başlayıp 11/08/2020 tarihinde saat 18.00'de sona erecektir.

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Son dakika! Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Trakya Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 29.07.2020
Başvuru Süresi: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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Son dakika! Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

45 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 27.07.2020

Başvuru Süresi: Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.

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