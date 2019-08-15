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Toplu sözleşmede emekliye teklifi! maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca Kurban Bayramı ikramiyesini aldı. İkramiyelerden sonra şimdi de gözler toplu sözleşmeye çevrildi. Toplu sözleşmede yapılacak görüşmelerde emekli maaşları da masaya yatırılacak. 2 milyondan fazla emekliyi ilgilendirecek olan teklifleri ne oranda teklif edilecek? Emekli maaşı için hükümetin 2020 ve 2021 yılları için ilk zam teklifini yarın yapacak. Memur-Sen'in emekli maaşı için yapacağı zam teklifi ile birlikte olası emekli maaşları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 10:00
Toplu sözleşmede emekliye zam teklifi! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisi için yarın önemli bir gün. 5. Dönem görüşmeleri devam ediyor. 2 milyon emekliyi ilgilendirecek olan teklifi yarın masaya yatırılıyor. Zam teklifleri sonrası maaşları ne kadar artacak?

Toplu sözleşmede emekliye zam teklifi! Emekli maaşları ne kadar olacak?

1 Ağustos'ta başlayan ve 5.2 milyon memur ve emeklinin 2020- 2021 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler için gerçekleştirilen görüşmelerinde hükümet ilk teklifini sunacak.

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Toplu sözleşmede emekliye zam teklifi! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Teklif merakla beklenirken, konfederasyonların talebi ise yüzdelik seyyanen artış ve refah payından oluşuyor.

Toplu sözleşmede emekliye zam teklifi! Emekli maaşları ne kadar olacak?

3 AŞAMALI ARTIŞ
Memur-Sen, 2020'de yüzde 8 7 , taban aylıkta 200 lira artış ve yüzde 3 refah payı talep ediyor.

Toplu sözleşmede emekliye zam teklifi! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Bu talep kabul görürse en düşük memur maaşı 3 bin 334 liradan Ocak'ta 3 bin 908, Temmuz'da 4 bin 182 liraya yükselecek.

Toplu sözleşmede emekliye zam teklifi! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu en düşük memur maaşı ise 3 bin 852 liradan Ocak'ta 4 bin 485 liraya, Temmuz'da 4 bin 798 liraya ulaşacak.

Toplu sözleşmede emekliye zam teklifi! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Bu ay içerisinde tamamlanacak görüşmelerde memurlar ve memur emeklileri için 4 seferde yani 6 aylık dönemler halinde yapılacak oranları belirlenecek.

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