Toplu sözleşmede emekliye zam teklifi! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisi için yarın önemli bir gün. 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 2 milyon emekliyi ilgilendirecek olan zam teklifi yarın masaya yatırılıyor. Zam teklifleri sonrası emekli maaşları ne kadar artacak?