Toplu sözleşmede emekliye zam teklifi! Emekli maaşları ne kadar olacak?
Toplu sözleşmede emekliye zam teklifi! Emekli maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyesini aldı. İkramiyelerden sonra şimdi de gözler toplu sözleşmeye çevrildi. Toplu sözleşmede yapılacak görüşmelerde emekli maaşları da masaya yatırılacak. 2 milyondan fazla emekliyi ilgilendirecek olan zam teklifleri ne oranda teklif edilecek? Emekli maaşı için hükümetin 2020 ve 2021 yılları için ilk zam teklifini yarın yapacak. Memur-Sen'in emekli maaşı için yapacağı zam teklifi ile birlikte olası emekli maaşları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 15.08.2019
09:52
Güncelleme Tarihi: 15.08.2019
10:00